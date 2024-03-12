1000 polisle uyuşturucu operasyonu! 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler

Bursa'da 1000 polisin katımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında il genelinde uyuşturucuyla mücadele için operasyonlar gerçekleştirdi.

DRON DESTEKLİ ŞAFAK OPERASYONU

Teknik ve fiziki takibin ardından, 6 Mart sabahı harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceden belirlenen çok sayıda adrese 2 İHA ve dron destekli şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de aralarında olduğu 1000 polis katıldı, 8 narkotik köpeği kullanıldı.

İHA'LAR DA DESTEK VERDİ

Bu kapsamda, 8 dedektör köpeği ve 2 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) destek verdiği operasyonda, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu 1000 polis önceden belirlenen noktalara baskın düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 133 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı, 60 şüpheli gözaltına alındı.

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin evlerinin bulunduğu mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar polis ablukasına alındı. Özel harekat polisleri bazı evlere, kapılarını koçbaşlarıyla kırıp girdi. Bir evin terasına çıkarak bahçeye atlayıp kaçmaya çalışan şüpheli ile yan binanın çatısına atlayan şüpheli İHA ile tespit edilerek yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

ENVAİ ÇEŞİT UYUŞTURUCU

Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram sentetik kannabinoid, 23 gram esrar, 3 gram kokain, 3 yeşil reçeteli hap, 2 terazi, tüfek, 6 tabanca, 547 fişek, 4 bin 650 lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 41'i tutuklandı.