10'uncu Antarktika bilim seferi 17 kişilik ekiple yola çıktı

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından yürütülen 10'uncu Ulusal Antarktika Bilim Seferi 17 kişilik bir ekiple yola çıktı. Ekipte TEKNOFEST kutup araştırmaları proje yarışmasında bu yıl şampiyon olan üç lise öğrencisi de yer alıyor. Ekip, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle beyaz kıtaya uğurlandı. Sefer kapsamında 16 Türk ve 1 Bulgar araştırmacı olmak üzere toplam 17 kişilik ekip, TÜBİTAK Kutup 1001 projeleri saha çalışmalarını gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Seferde ABD ile ortak kurulan düşük frekans (VLF) ölçüm istasyonu yıllık verileri toplanacak, Horseshoe Adası'nda bulunan Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın bakım/tutum çalışmaları gerçekleştirilecek, uzun dönem izleme çalışmaları yürütülecek, GNSS istasyonlarımızın bakımları yapılacak ve Horseshoe Adası ile çevresinin deniz haritası çalışmalarına devam edilecek.

'BU ZAMANA KADAR 200'DEN FAZLA BİLİM İNSANI BU SEFERE KATILDI'

Antarktika bilim ekibini uğurlamak için İstanbul Havalimanı'na gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak kutup seferlerinin önemine işaret etti. Bakan Kacır, "2017 yılından bu yana Türk bilim insanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kutup bilim seferleri gerçekleştiriyorlar. Bugüne dek 9 Antarktika, 5 Arktik seferi düzenledik; 200'den fazla Türk bilim insanı bu seferlere katıldı ve 150'den fazla bilimsel araştırma projesine dahil oldu. Yine bu seferlerde bugüne dek 30'dan fazla yabancı araştırmacıyı misafir ettik. Şüphesiz bu seferler, Türk bilim dünyasının istisnai yeryüzü koşullarına sahip kutup bölgelerinde çok nitelikli bilimsel araştırma projeleri yürütmesine vesile oluyor. Bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde, bu seferlerin en uygun koşullarda hayata geçirilmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ, ANTARKTİKA ANTLAŞMALAR SİSTEMİ İÇERİSİNDE 'DANIŞMAN ÜLKE' STATÜSÜ KAZANMAK'

Bakan Kacır, "Biri yurt dışından misafirimiz olmak üzere 17 bilim insanı ve onlara eşlik eden heyet mensupları, önümüzdeki haftalar boyunca Antarktika'da özellikle iklim değişikliğine yönelik nitelikli araştırmalar gerçekleştirecekler. Aynı zamanda önceki yıllarda başladığımız araştırmaların devamı niteliğinde birtakım çalışmalar yürütecekler. Malumunuz hedefimiz, Antarktika Antlaşmalar Sistemi içerisinde 'Danışman Ülke' statüsü kazanmak ve Antarktika'da kalıcı bir Türk Bilim Araştırma Üssü kurmak. Bu hedeflere yönelik olarak halihazırda Antarktika'da bulunan Türk Bilim Araştırma Kampı'nda yürütülecek çalışmalar çok kıymetli katkılar sunacak. Bugüne kadar 35 farklı uluslararası kurumla ortak çalışmalar yürüttük. Bu anlamda kutup araştırmaları seferleri, Türkiye'nin küresel bilim sahnesinde daha güçlü şekilde yer almasına da çok kıymetli katkılar sunuyor" diye ifade etti.

DÜNYANIN GÜNDEMİ KUTUPLAR

Bütün dünyanın gündeminde kutupların artık daha fazla yer tuttuğunu belirten Bakan Kacır konuşmasını şöyle devam etti, "Gerek Antarktika gerek Arktik... Güney ve Kuzey Kutbu artık her ülkenin ve uluslararası gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Dolayısıyla bizim de bütün bu çalışmalarda bilimsel kabiliyetlerimizi daha ileri seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Türk bilim insanlarının bu bilim seferleri vasıtasıyla gerçekleştireceği araştırmalar; Türkiye'nin sanayi ve teknoloji vizyonuna, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde ortaya koyduğumuz hedeflere ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza çok kıymetli katkılar sunacak. Türk bilim insanlarımıza bu seferlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan subaylarımız da eşlik ediyorlar. Malumunuz, geçtiğimiz yıl bilim üssü kurmayı hedeflediğimiz Horseshoe Adası'nın deniz tabanı haritasını çıkarmıştık ve bu haritayı TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etmiştik. Bu yılki seferde, bu haritanın devamı niteliğinde çalışmalar yürütülecek. Yine bunun yanında geçtiğimiz yıllarda Antarktika'da kurduğumuz ölçüm istasyonundan meteorolojik veriler güncellenerek alınmaya devam edilecek. Tüm bu çalışmalar aslında Türk bilim dünyasının, küresel ölçekte iklim değişikliği meselesine bilimsel düzeyde sunacağı katkılara çok önemli kazanımlar sağlamış olacak" diye konuştu.

ÜÇ LİSE ÖĞRENCİMİZ DE SEFERDE

Fatih Kacır, "Bilim insanlarımıza bu yıl, TEKNOFEST Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nda şampiyon olan Aydın ve Ankara'dan üç lise öğrencimiz de eşlik ediyor. Lise öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik etmek istiyorum. Gerçekten lise çağında böyle bir sefere katılmak, aslında Türkiye'nin gençlerimize gelecek adına sunduğu vizyonun en önemli göstergelerinden biridir. İşte Türk gençliği, işte TEKNOFEST kuşağı... Kutuplara uzanan bir bilimsel araştırma heyecanıyla Türkiye'nin aydınlık yarınları olacaklar" ifadelerini kullandı.