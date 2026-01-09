Edirne'de Gazeteciler Günü Kutlandı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın mensuplarının kentin ortak hafızasını oluşturan önemli bir emek gücü olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin büyük bir özveriyle görev yaptığını dile getiren Gencan, bu emeğin kentin ortak hafızasını oluşturduğunu kaydetti.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana şeffaf, halkçı ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsediklerini aktaran Gencan, şunları kaydetti:

"Bu yolda en önemli destekçilerimizden biri yine sizlersiniz. Bazen bizi gururlandıran başarılarımızı yazdınız, bazen de eksiklerimizi göstererek bizlere ayna tuttunuz. Edirne'yi daha güzel yarınlara hep birlikte, omuz omuza taşıyacağız. Sizin keskin kaleminiz, dürüst bakışınız ve Edirne sevdanız bu şehrin en büyük zenginliklerinden biridir."

Mesajını iyi dileklerle tamamlayan Gencan, zor şartlar altında dahi meslek onurunu her şeyin üstünde tutan tüm yerel basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk'ün mesajı

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, basın emekçilerinin demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşturulmasında önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirtti.

Gazetecilerin, zaman mefhumu gözetmeden büyük bir fedakarlıkla çalıştığını vurgulayan Soytürk, halkın doğru, hızlı ve tarafsız bilgiye ulaşması için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti.

Soytürk, "Toplumun doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir sorumluluk üstlenen tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan İba, gazetecilerin zor şartlar altında, zaman ve mekan gözetmeksizin fedakarca görev yaptığını ifade etti.

Toplum üzerinde bilgilendirici ve yol göstericilik görevi olan basının, halkın talep ve beklentilerini de dile getirerek sorunların çözümüne katkı sağladığını belirten İba, günümüzde iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ile taşıdığı değer ve önemi gittikçe artan basının halkın haber alma, kamuoyu oluşturma, ifade özgürlüğünün güvencesi olduğunu belirtti.

Yerel basının, şehir ile yöneticiler arasında güçlü bir köprü görevi gördüğünü ifade eden İba, basın kuruluşlarının kamuoyunun bilinçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Gazeteciliğin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan İba, doğru ve tarafsız haberciliğin toplumsal barışın korunmasına katkı sağladığını belirterek, etik değerlere bağlı, ilkeli ve objektif basın anlayışının her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Basın mensuplarının, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorluklara rağmen görevlerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan İba, Edirne'de görev yapan tüm basın çalışanlarına teşekkür ederek, görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andı.

ETB'den kutlama mesajı

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk ile ETB Meclis Başkanı Feridun Çatalçekiç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk ve Çatalçekiç, ortak yayımladıkları mesajda, basın kuruluşlarının Türkiye'de siyasi, ekonomik ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesinde önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Gazetecilerin, toplumun çıkarlarını gözeterek halkın doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğü doğrultusunda büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Öztürk ve Çatalçekiç, "Şehrimizde görev yapan gazetecilerimiz bu önemli görevi başarıyla sürdürmektedir. Tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü camiamız adına içtenlikle kutlarız." ifadelerini kullandı.

Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Cankaloğlu'nun mesajı

Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cankaloğlu, mesajında basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan gazetecilerin önemli bir kamu hizmeti yürüttüğünü ifade etti.

Zor şartlar altında, fedakarca ve sorumluluk bilinciyle çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Cankaloğlu, görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andı.

Cankaloğlu, tüm basın mensuplarına sağlık, başarı ve görevlerinde kolaylıklar diledi.

EGD Başkanı Sarılarlı'nın mesajı

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, yerel basının ciddi bir ekonomik ve yapısal krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Sarılarlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün Edirne'de bu yıl da mesleki sorunların gölgesinde karşılandığını ifade etti.

Yerel basının artan maliyetler nedeniyle ayakta kalmakta zorlandığını dile getiren Sarılarlı, kağıt, kalıp, mürekkep ve personel giderlerindeki yükselişin gazeteleri kapanma noktasına getirdiğini kaydetti.

TGD Başkanı Orhan Doğan'ın mesajı

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazeteciliğin, halkın haber alma hakkını savunduğu ölçüde anlamlı olduğunu vurgulayan Doğan, bu hakkın zedelenmesinin toplumun tamamını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Doğan, "10 Ocak, yalnızca gazetecilerin değil, gerçeğe ihtiyaç duyan herkesin günüdür. Bugün, alkıştan çok hak, özgürlük ve adalet talebinin yükseltilmesi gereken bir gündür." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneğinin mesajı

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dernek Yönetim Kurulu adına Murat Savaş tarafından yayımlanan mesajda, 10 Ocak'ın basının mücadele ve dayanışma günü olduğu belirtildi.

Savaş, 10 Ocak 1961'de kabul edilen 212 sayılı yasa ile gazetecilerin hem özgür habercilik hem de özlük hakları ve meslek onuru açısından önemli kazanımlar elde ettiğini anımsatarak, aradan geçen 65 yıl içinde bu hakların büyük bölümünün geri alındığını ileri sürdü.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün, Türkiye'de gerçeklerin peşinde koşan gazeteciler için bir dönem bayram olarak kutlandığı ifade eden Savaş, son yıllarda ise bu günün bir bayramdan çok mücadele günü haline geldiği kaydedildi.

TYBB Başkanı Erdoğan Demir'in mesajı

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Basının bu yönüyle kamusal bir görev yaptığını dile getiren Demir, basın özgürlüğünün düşünce ve ifade özgürlüğünü tamamlayan temel bir unsur olduğunu belirtti.

Yerel basının her geçen gün ağırlaşan şartlar altında ayakta kalma mücadelesi verdiğine dikkati çeken Demir, "Halka en doğru ve tarafsız haberi ulaştıran yerel basının yaşadığı sorunlar her geçen gün artmaktadır. Yerel basının devlet tarafından daha fazla desteklenmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, açıklamasında, basın çalışanlarının mesleki etik değerlere her koşulda sahip çıkmasının önemine de değindi.