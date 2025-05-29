1. Uluslararası Kişilerarası İletişim Sempozyumu Marmara Üniversitesi'nde Başladı

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "1. Uluslararası Kişilerarası İletişim Sempozyumu", Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde başladı.

İletişimin insan doğasındaki yerini, çağın getirdiği dönüşümler ışığında yeniden değerlendirmek ve yeni açılımlar sunmak amacıyla düzenlenen sempozyumda kişilerarası iletişim, sağlıktan kamu diplomasisine, yapay zekadan sanata kadar pek çok alanda ele alınacak.

Sempozyumun açılışında konuşan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yusuf Ziya Gökçek, fakülte olarak sadece mesaj aktarımına odaklanan geleneksel iletişim anlayışının ötesine geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

İletişimi, güç ilişkilerini, kültürel kodları, toplumsal yapıları ve kimlik müzakerelerini içeren çok katmanlı bir yapı olarak analiz etmeye çalıştıklarını söyleyen Gökçek, "İletişim süreçleri doğrusal değil, çok boyutlu ve ilişkisel bir düzlemde anlaşılmalıdır." dedi.

Doç. Dr. Gökçek, dönem boyunca yapılan çalışmaların sempozyumla taçlandırıldığını dile getirdi.

Sempozyumun düzenleyicisi ve başkanı olan Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı ise etkinliğin, disiplinler arası bir bakış açısıyla şekillendiğini belirtti.

Ulağlı, "1940'larda ortaya atılan iletişim teorileri ile 2025'in iletişim teorileri arasında büyük farklar var. Bugün artık iletişim pozitif bilimlerle, kuantumla iç içe geçiyor." diye konuştu.

Sağlık iletişiminin, sempozyumun odak noktalarından biri olduğunu ifade eden Ulağlı, "Medyanın bize ne söylediğinden çok, bedenimizin bize ne söylediğini tıp bilimiyle anlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla kardiyologlardan cerrahlara, birçok sağlık uzmanını sempozyuma davet ettik." ifadesini kullandı.