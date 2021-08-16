Gün batımı sözleri 2021: Gün batımı ile ilgili sözler! Gün batımıyla alakalı sözler nelerdir?

Gün batımı, günlük hareketin bir sonucu olarak Güneş'in ufukta batıya yöneldiği zamandır. Gün batımı birçok insan tarafından seyredilmesi beğenilen bir zamandır. Aynı şekilde gün batımı ile ilgili sözler de beğenilmektedir. Sizler için en güzel gün batımı sözlerini derledik. Peki, gün batımı sözleri nelerdir? En güzel gün batımı sözleri, en iyi gün batımı sözleri, gün batımı ile ilgili sözler!

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GÜN BATIMI NE DEMEK?

TDK'ya göre gün batımı " Güneşin ufukta kaybolması, gurup. " demektir.

GÜN BATIMI SÖZLERİ

- Gün batımını izlemek ruhu dinlendiren bir tedavi yöntemidir.

- Güneş batarken, her ne yapıyorsan bırak ve onu seyret.

- Seni sevmem gün batımı kadar muhteşem ve etkileyici, güneşin doğuşu kadar umut vemutluluk verici.

- Güneşin doğuşu ve batışı yetmiş ya da seksen yol boyunca her gün seyredebileceğin iki muhteşem filmdir!

- Güneşin batışı öylesine fevkaladedir ki güneşin kendisi bile sonsuz okyanusların yansımalarında her gün gün batımını izler!

- Biliyor musun? İnsan gün batımını çok seviyor, içi üzgünken.

- Güneş batar ve müzik çalmaya başlar.

- Güneş batmalıdır ki onun doğuşunu arzulayalım!

- Rüzgâr bulutları parçaladı ve kızıl bir günbatımı batıyı yardı.

- Yıldızlar parlamak için güneşin batışını beklemek zorundadırlar.

Gün batımı sözleri

- Gün batımı bazıları için yeni bir başlangıç, bazıları içinse her şeyin bittiği bir sondur.

- Güneşi örnek aI kendine, korkma batmaktan, yılma doğmaktan. (Hikmet Anıl Öztekin)

- Rüzgârların kanyonlarda ıslık çaldığı gün batımları insanın içine dokunurdu. (M. Mungan)

- Gün batımı her zaman güzeldir ama sensizlik olmasa içinde.

- Deniz her zaman ki gibi hırçın ve dalgalı, ağaçlar rüzgara teslim olmuş, ortalık sakinse sessiz bir akşam güneşi daha batıyor ve ben gene sensiz.

- Gün batar ve gece tüm kötülüklerin üstünü örter.

- Gün batımı aşkı hatırlatır. Aşıklar birbirine gün batımı ile ilgili sözler gönderir.

- Güneş batmalıdır ki onun doğuşunu arzulayalım!

GÜN BATIMI İLE İLGİLİ SÖZLER

- Her güneş batışı farklıdır çünkü her gün güneş farklıdır, bulutlar farklıdır, uzay farklıdır, yansımalar farklıdır, dağlar farklıdır, sisler farklıdır ve hepsinden önemlisi biz farklıyız!

- Güneşin batışı her aşkın hazin sonu gibidir. Gözünüzün önünden kayıp gider.

- Bazen yaşanan onca şeyleri bir güneşin batışıyla kalbinin derinliklerine gömersin.

- Gün batımı hep akşam kızıllığında olsun, senin sevgin ise kalbimin mutluluk koyunda dursun.

- Sen benim hiç batmayan her zaman benim gönlümde parlayan güneşimsin. Ne zaman sen batarsan bil ki dünya güneşsiz yapamaz.

- Bir gün batar, yeni bir gün doğar. Yeter ki sen yaşama isteğini, yaşama umudunu kaybetme.

- Bazen yaşanan onca şeyleri bir güneşin batışıyla kalbinin derinliklerine gömersin.

- Güneşin batışını izledin mi bugün? Zenginsin! Kaçırdın mı? Fakirsin! Servetini artırmak için mümkün olan her fırsatta büyük sanatçılarla buluş! Ve Güneş çok büyük bir sanatçıdır!

- Benim için artık güneşin doğuşu da, batışı da farksız, ben nasıl yaşayacağım böyle sensiz, böyle aşksız.

- Gün batımı aşkı hatırlatır. Aşıklar birbirine gün batımı ile ilgili sözler gönderir.

- Ve güneş yine batıyor akşam oluyor. Sensiz gecelerime aklımdan hiç çıkmayan bir çift göz doğuyor.

- Bazen yaşanan onca şeyleri bir güneşin batışıyla kalbinin derinliklerine gömersin.

- Güneşin batışı, güneşin bize verdiği bütün olağanüstü şeyleri takdir etmek için harika bir fırsattır.

- Güneş batarken, içinde derinlerde bir yerde bilirsin ki hayat batıyor!

- Vakti gelince gitmenin adıdır gün batımı ömürden, gönülden, günden. (Can Yücel)

- Seni sevmem gün batımı kadar muhteşem ve etkileyici, güneşin doğuşu kadar umut ve mutluluk verici.

- Güneşin batışı, gecenin açılış müziğidir.

GÜN BATIMIYLA ALAKALI SÖZLER

- Küçük Prens Gün batarken ömürden bir gün daha gider usul usul, sessizce kayıp gider.

- Güneş batmalıdır ki onun doğuşunu arzulayalım!

- Ve güneş yine batıyor akşam oluyor. Sensiz gecelerime aklımdan hiç çıkmayan bir çift göz doğuyor.

- Rüzgar bulutları parçaladı ve kızıl bir günbatımı batıyı yardı.

- Yıldızlar parlamak için güneşin batışını beklemek zorundadırlar.

- Gün batımının hissettirdikleri kişiden kişiye göre değişse de genel bir hüzün havası vardır. Ama içten içe biliriz ki bugün batmazsa yarın yeniden doğuş ve tap taze bir yaşam başlamayacak.