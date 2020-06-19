Gümüşhane'nin nesi meşhur? Gümüşhane'de neler yapılır? Gümüşhane'de gezilecek yerler Gümüşhane'de ne yenir? 16 kalesi ile en çok kaleli şehirlerden biri olan Gümüşhane kaleleri nerelerdedir?

Bir kısmı İpek Yolu üzerinde bulunan, çeşitli madenlerin çıkarıldığı Gümüşhane yüzyıllardır birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Farklı kültürlere ait topluluklardan geriye arkeolojik sit alanları, manastırlar, kiliseler, köprüler kalmıştır. Doğal güzelliği ile çok dikkat çeken Gümüşhane'de gezilecek yerler listemizde göller, şelaleler, mağaralar da bulunmaktadır.

GÜMÜŞHANE'DE GEZİLECEK YERLER NERELER?

Santa Harabeleri

Şehir merkezine 82 kilometre uzaklıkta bulunur. Santa Yanbolu Deresi'nin çıkış noktası olan bölümde üç farklı yamaç üzerine kurulmuştur. Bu bölge, Fatih Sultan Mehmet Döneminde Trabzon ve Doğu Karadeniz ile aynı zaman diliminde fethedilmiştir. Santa Havzası'nda bulunan demir, kurşun ve gümüş madenleri ve işletmeleri sebebiyle 16. ve 18. yüzyıllarda bölge çok gelişmiştir.

Bölgede işletilen madenler sebebiyle bir sanat dalı doğmuştur. Ticari, dini ve kültürel önemi olan Santa bölgesi, "Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı"dır.

Satala Antik Kenti

Sadak Antik Kenti olarak bilinir. Kelkit ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, Meşe içi dağlarının eteklerine kurulmuştur. Fırat sınırını da korumak için bu bölge tercih edilmiştir. Satala Antik Kenti karakol kent olarak da geçer. Roma döneminden kalma eserler çok fazla değildir. En dikkat çeken kalıntılar, mezar steli hamam, su kemeri ve kale surlarıdır. Bölgede 47 gözlü olduğu bir su kemeri de bulunur ancak günümüze sade 4 gözü ulaşabilmiştir.

Krom Vadisi

Stratejik bir geçiş noktasında olan bölge, İmera ve İstavrit gibi önemli bölgelerin arasında kalmıştır. Bölgede maden çıkarımı çok fazla olduğu için, kalabalık nüfuslara ev sahipliği yapmıştır. Yerleşimin çok olması sebebiyle dini merkez de fazladır. Çevrede 15 kilise ve şapel bulunmaktadır.

Krom Vadisi'ne yakın olan Nanak köyü ve Bulut mahallesinde tarihi taş evler ve tarihi değirmen ziyaretçilerin görmek istediği bir yerdir. Çok sağlam kalmış kiliselerden biri de bu bölgede yer almaktadır.

Karaca Mağarası

Torul ilçesinde bulunan mağara sunduğu görsel şölen ile mağara turizmi için önemli yerlerden biridir. Zengin yeraltı dünyası ile fosil bir mağaradır. 1550 rakımda bulunur. Mağara içindeki sarkıtların, dikitlerin, duvarların renk skalası çok geniştir. Ayrıca mağara içinde perde damla taşlar, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, travertenler yer almaktadır. Tavan yüksekliği 18 metre olduğu için birçok mağara gibi basık durmaz. Toplam uzunluğu ise 105 metredir. Astım hastalarının sıklıkla geldiği bu mağara, sağlık turizmi için de önemlidir.

Sarıçiçek Köy Odaları

Sarıçiçek köyünde bulunan evler arasında yaklaşık 50 metre uzaklık bulunur. Bu evlerin büyüklüğü ve iç dizaynı birbirine çok benzer. Odaların içindeki süslemeler de birbirinin aynısı gibidir. Bir gelenek unsuru gibi duran bu evler fotoğrafçıların dikkatini çekmektedir. Odaların süslemesinde ahşap özellikle sarıçam ağacı çok kullanılmıştır. Odalarda bulunan detaylı çizim ve boyamalar sanat eseri tadında durmaktadır.

Gümüşhane Konakları

Gümüşhane şehrinin özgün mimarisine örnek olan konaklar, milli kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Konaklar doğal şartlara, inanç, örf, adet, gelenek ve kültür ögelerine uygun şekilde yapılmıştır. Geniş bahçeye sahip olan konaklar, iki ya da üç katlı olarak inşa edilmiştir.

Süleymaniye Mahallesi/ Eski Gümüşhane

İpek Yolu üzerinde bulunan bölge, gümüş ve altın madenleri bakımından da çok zengindir. Her zaman önemli bir konumda olan Süleymaniye mahallesinde sırasıyla Asurlular, Urartular, Medler, Pers Krallığı, Makedonlar, Pontus Krallığı, Roma İmparatorluğu, Emeviler, Selçuklular ve Osmanlılar egemen olmuştur. Bu çevrede 35 adet taşınmaz kültür varlığı vardır. Bunlar cami, kilise, hamam, köprü ve dükkan olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, bölge üçüncü derece kentsel ve doğal sit alanı olarak tescillenmiştir.

Aydınlar Kilisesi

Merkeze 27 kilometre uzaklıkta olan kilise, günümüze sağlam bir şekilde ulaşmıştır. Kilisenin duvarlarında ve tavanında fresk tekniği ile yapılmış resimler bulunur.

GÜMÜŞHANE KALELERİ NERELERDEDİR?

Gümüşhane'de toplam 16 kale vardır. Bu yapıların çoğu yerleşim yerlerine ve geçitlerin olduğu bölgelere yapılmıştır. Bunun sebebi Gümüşhane bölgesinin ticaret yolu için çok önemli olmasından kaynaklanmaktadır. Korunması gereken yerlere kale yaparak korumaya çalışmışlardır.

Kov Kalesi

Kalenin son restorasyonu 2008 yılında yapılmıştır. Merkez ilçesinde bulunan Esenyurt köyünde bulunan kale, il merkezine 27 kilometre uzaklıktadır. Kale ve çevresi "Arkeolojik Sit Alanı" ilan edilmiştir. Bu çevrede bir antik kent olduğu da tahmin ediliyor. Kov Kalesi, 1361 tarihinde III. Aleksios'un emriyle yapılmıştır. Selçukluluk Döneminde de kullanılan kale, Doğu Karadeniz Bölgesinin en sağlam ve en ihtişamlı kalesidir.

Atatürk Üniversitesi araştırmacıları, kalenin içinde ve çevresinde araştırmalar yapmıştır. Yapılan incelemelerde orta çağ ve yakın çağa ait olduğu belirlenen keramik parçaları bulunmuştur.

Torul Kalesi ve Torul Kalesi Cam Terası

Torul Kalesi, orta çağdan beri varlığını sürdürmektedir. Savunma ve gözetleme amaçlı yapılan kaleye günümüzde bir seyir terası eklendi. 240 metre yükseklikte bulunan Torul Kalesi seyir terası, ülkemizde bulunan en yüksek seyir teraslarından biridir.

Şehirde bulunan kalelerden diğerleri;

Keçi Kalesi

Canca Kalesi

Aşut Köyü Kalesi

Edire Köyü Kalesi

Kalecik Kalesi

Övündü Köyü Kalesi

GÜMÜŞHANE'DE NE YENİR? GÜMÜŞHANE YÖRESEL LEZZETLERİ

Fışkıl Tatlısı

Yalancı Yoğurtlu Dolma

Burma Tatlısı

Kara Lahana Çorbası

Borani

Lemis

Pestil ve Köme

GÜMÜŞHANE'NİN NESİ MEŞHUR?

Zilli kilim

Gümüşhane Gümüşleri

Gudu/ Güveç

Ağaç, Demir İşleri Yapımı ve Örgü İşleri

Kuşburnu Çayı, Kuşburnu Marmeladı ve Kuşburnu Suyu

İpek Halı

Ala Kilim

GÜMÜŞHANE'DE NELER YAPILIR? GÜMÜŞHANE TURİZM AKTİVİTELERİ

Zigana kış ve kayak sporları için uygundur.

Limni Gölü Tabiat Parkı yayla gezisi, tarihi alan gezileri, doğa yürüyüşü, kış sporları, fotoğrafçılık, atv, bisiklet aktiviteleri için tercih edilen bir yerdir.

Çakılgöl Turizm Merkezi 2500 rakımlı buzul göl ve çevresinde kış ve kayak sporları yapılmaktadır.