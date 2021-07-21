Gülsen Tuncer kimdir? Gülsen Tuncer kaç yaşında, nereli? Gülsen Tuncer biyografisi!

Aşk-ı Memnu televizyon dizisinde 'Ahsen Hanım' karakteriyle daha geniş kitlelerce tanınmıştır. İlk profesyonel gösterisini 1968 yılında Haldun Taner klasiği, başrolde Gülriz Sururi'nin oynadığı "Zilli Zarife" ile yapmıştır. Sanat hayatında 50 yılı aşkın süredir aktiftir. Peki, Gülsen Tuncer kimdir? Gülsen Tuncer kaç yaşında, nereli? Gülsen Tuncer mesleği nedir? Gülsen Tuncer hayatı ve biyografisi nedir?

Eğitmenliğe Yalçın Tura'nın davetiyle İ.T.Ü. Konservatuvarında "Sahne Estetiği" ve "Oyunculuk" dersleri vererek başladı. Hâlen TÜRSAK'ta (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı) sinema ve tiyatro oyunculuğu dersleri vermekte olup, Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro tarihi, oyunculuk bilgisi ve dramaturji dersleri vermektedir. Peki, Gülsen Tuncer kimdir? Gülsen Tuncer kaç yaşında, nereli? Gülsen Tuncer mesleği nedir? Gülsen Tuncer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer (d. 1945, Adana), Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.

Aşk-ı Memnu televizyon dizisinde 'Ahsen Hanım' karakteriyle daha geniş kitlelerce tanınmıştır. İlk profesyonel gösterisini 1968 yılında Haldun Taner klasiği, başrolde Gülriz Sururi'nin oynadığı "Zilli Zarife" ile yapmıştır. Sanat hayatında 50 yılı aşkın süredir aktiftir.

BİYOGRAFİSİ

Eğitimi

Ortaokulu İstanbul Kız Lisesi'nde, liseyi İstanbul Tarhan Koleji'nde bitirmiştir. Burada Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday, Ahmet Kutsi Tecer, Sabahattin Kudret Aksal ve Samih Nafiz Tansu'dan eğitim almıştır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Nişantaşı LCC Language and Culture Centre/ Lisan ve Kültür Merkezi'nde Ayla Algan ve Beklan Algan'dan tiyatro, Selma Berk'ten şan, Seyit Mısırlı'dan eskrim eğitimi almıştır. Öğrencilik döneminde aktif olarak TMTF (Türkiye Milli Talebe Federasyonu) çalışmalarına katılmış olan Tuncer, öğrenci temsilciliği yapan başarılı bir öğrenciydi.

Kariyeri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepebaşı sahnesinde ve Ankara Çağdaş sahnesinde yöneticilik yapan Tuncer, 37 filmde yönetmen yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Şarkı sözü ve diyalog yazımı, çevre düzeni, yapım yönetmenliği görevlerinde bulunmuştur. 1968 de profesyonel tiyatro oyunculuğuna Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu "Zilli Zarife" oyunu ile başlamıştır. Konservatuvar döneminde Ertuğ Koruyan, Deniz Türkali, İbrahim Bergman, Mehmet Çerezcioğlu ve Mustafa Alabora ile birlikte altı arkadaş Grup 6 Tiyatrosunu kurmuş, Erdek şenliklerini düzenlemişlerdir.

Yetmişli yıllardan bu yana 300'ün üstünde politik kitlesel gösterinin sanat yönetmenliğini ve bu gösterilerin sunuculuğunu yapmıştır. Türkiye'de ilk kez bu gösterilerde senaryolu akış ve dia kullanımını gerçekleştirmiştir. İlk dia uygulamasını 1974 yılı Ümit Tiyatrosu' nda Türkiye'de ilk kez kutlanan 'Dünya Kadınlar Günü'' nde denemiştir. 'İstanbul Açıkhava Tiyatrosu', 'Spor Sergi Sarayı' gibi mekânlarda ilk kez dia - film destekli anlatımlarla ajit-prop gösterileri sahneye koymuştur. Demokratik kadın örgütlerinde çalışan Tuncer, Türkiye'de ilk kez toplanan Ümraniye Kadın Kurultay'ının hazırlanışı içinde yer almıştır.

İstanbul TRT radyosunda birçok şiir, radyo tiyatrosu, kültürel programı seslendirmiş, TRT televizyon programlarında (ilk canlı yayınlarda) sanatçılarla söyleşiler yapmıştır. Sinema ve tiyatro çalışmalarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışında (Almanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsviçre'de ) tek kişilik, metnini kendi hazırladığı okuma tiyatroları, şiir resitalleri ve müzikli gösteriler düzenlemiştir.

İstanbul ve Türkiye'nin birçok yerinde demokratik örgütlerin, belediyelerin festivallerini yönetmiş, sunuculuğunu ve danışmanlığını yapmıştır. Altınoluk Belediye Kültür Festivali' nin isim annesi olan başarılı oyuncu festivale "Yaşama Saygı" adını koymuştur.

Mehmet Teoman' la profesyonel olarak müzik çalışmaları yapmıştır. Harbiye "Siyah Gümüş" lokalinde Türkiye' de ilk kez denenen bir kuartet eşliğinde türkülerimizi caz formunda söylemişlerdir.

Sanat çalışmalarının yanı sıra, dönemin, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ahmet İsvan' ın danışmanlığını yapmıştır. Milletvekili seçimlerine ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimlerine bağımsız adaylığını koymuştur. İstanbul Konservatuvarı' nda Nedim Otyam' ın teşviki ve seçimiyle halkla ilişkiler sorumluluğu yapmıştır. Mimar arkeolog Mustafa Uz denetiminde İzmir – Teos antik şehir kazısında iki sezon kazı yöneticiliği yapmıştır.

Eğitmenliğe Yalçın Tura'nın davetiyle İ.T.Ü. (İstanbul Teknik Üniversitesi) Konservatuvarında "Sahne Estetiği" ve "Oyunculuk" dersleri vererek başladı. Hâlen TÜRSAK'ta (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı) sinema ve tiyatro oyunculuğu dersleri vermekte olup, Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro tarihi, oyunculuk bilgisi ve dramaturji dersleri vermektedir.

Meslek örgütleri SODER, TODER, SİNESEN'de ikişer dönem yönetim kurulu üyeliği yapan aktif insan, hâlen üyesi olduğu FİLM-SAN vakfında 2 dönem yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

TİYATRO

Çalıştığı Tiyatrolar:



• Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

• Kenter Tiyatrosu

• Ulvi Uraz Çevre Tiyatrosu

• Levent Kırca Hodri Meydan Tiyatrosu

• İstanbul Birlik Sahnesi

• Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu

• Ankara Çağdaş Sahne

• Erkan Yücel Sahnesi

• Ali Poyrazoğlu-Korhan Yurtsever Tiyatrosu

• Sadri Alışık Çevre Tiyatrosu[3]

• Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları

• Sadri Alışık Tiyatrosu

• Tiyatro Zeytin Dalı

• Tiyatro Stüdyosu

• Nazım Oyuncuları