Gülşen'in Lolipop şarkısının klibi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
- Güncelleme:
Gülşen'in günlerdir beklenen Lolipop şarkısının klibi dün yayınlandı. Şarkının kapak fotoğraflarındna dolayı günlerdir konuşulan Gülşen'in klibi de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcının iddialı klibi izleyiciler tarafından hiç beğenilmedi.
Uzun bir süredir sahnelerinde tercih ettiği kostümlerden dolayı gündemden düşmeyen Gülşen, şimdilerde de yeni şarkısı Lolipop ile gündeme bomba gibi düştü. Gülşe'in merakla beklenen şarkısı, dün akşam iddialı klibiyle izleyiciyle buluştu.
Gülşen'in cüretkar kıyafetler tercih ettiği klibi, kısa sürede sosyal medyada trend listesine girdi. Klibinden 30 saniyelik bir kesiti Instagram hesabından paylaşan Gülşen, projede emeği geçenlere teşekkür ederek "Hem bu şarkının, hem de Gülşen olarak sahip olduğum dünyanın tüm ruhunu ve enerjisini bu denli doğru okumakla kalmayıp müzikal ve görsel şölene dönüştüren bu rüya ekibe sonsuza kadar minnet dolu olacağım" dedi.
Gülşen'in sosyal medyaya bomba gibi düşen klibi, izleyicileri de ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'in dünyaca ünlü şarkıcılar gibi klip çektiğini savunurken bir kısım da klibi hiç beğenmedi. Gülşen'in pop müziğinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan birçok sosyal medya kullanıcısı, "Ne olur kendine gel, TikTok'tan ünlü olanların çektiği kliplerden daha kötü" yorumları yapıldı.