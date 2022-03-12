Gülşen'in Lolipop şarkısının klibi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Uzun bir süredir sahnelerinde tercih ettiği kostümlerden dolayı gündemden düşmeyen Gülşen, şimdilerde de yeni şarkısı Lolipop ile gündeme bomba gibi düştü. Gülşe'in merakla beklenen şarkısı, dün akşam iddialı klibiyle izleyiciyle buluştu.

GÜLŞEN, KLİPTE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Gülşen'in cüretkar kıyafetler tercih ettiği klibi, kısa sürede sosyal medyada trend listesine girdi. Klibinden 30 saniyelik bir kesiti Instagram hesabından paylaşan Gülşen, projede emeği geçenlere teşekkür ederek "Hem bu şarkının, hem de Gülşen olarak sahip olduğum dünyanın tüm ruhunu ve enerjisini bu denli doğru okumakla kalmayıp müzikal ve görsel şölene dönüştüren bu rüya ekibe sonsuza kadar minnet dolu olacağım" dedi.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Gülşen'in sosyal medyaya bomba gibi düşen klibi, izleyicileri de ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'in dünyaca ünlü şarkıcılar gibi klip çektiğini savunurken bir kısım da klibi hiç beğenmedi. Gülşen'in pop müziğinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan birçok sosyal medya kullanıcısı, "Ne olur kendine gel, TikTok'tan ünlü olanların çektiği kliplerden daha kötü" yorumları yapıldı.