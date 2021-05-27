Gülpembe sözleri | Barış Manço - Gülpembe şarkı sözleri nelerdir? Gülpembe yazarı kim? Gülpembe hikayesi

Barış Manço'nun en iyi şarkılarından birisi olan Gülpembe'nin sözleri nedir merak edildi. Gülpembe sözleri, Gülpembe sözleri hikayesi nedir? Gülpembe kime yazıldı? Gülpembe yazarı kim, bestesi kime aittir? Barış Manço - Gülpembe şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Gülpembe, Barış Manço'nun en büyük hitlerinden birisidir. Gülpembe'nin sözleri, müziği vb. herşeyi çok beğeni toplamıştır. Günümüzde halen dinlenilmektedir ve çok beğenilmektedir. Peki, Gülpembe sözleri nedir? Gülpembe sözleri nelerdir? Gülpembe şarkısı kime yazıldı? Gülpembe şarkısının hikayesi nedir? Gülpembe sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

GÜLPEMBE SÖZLERİ

Sen gülünce güller açar, gülpembe

Bülbüller seni söyler, biz dinlerdik, gülpembe

Sen gelince bahar gelir, gülpembe

Dereler seni çağlar, sevinirdik, gülpembe

***

Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, İnanamadık, gülpembe

Bizim iller sessiz

Bizim iller sensiz

Olamadı, gülpembe

***

Dudağımda son bir türkü, gülpembe

Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, gülpembe

***

Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, İnanamadık, gülpembe

Bizim iller sessiz

Bizim iller sensiz

Olamadı, gülpembe

***

Dudağımda son bir türkü, gülpembe

Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, gülpembe

Gözlerimde son bir bulut, gülpembe

Hâlâ hep seni arar, seni bekler, gülpembe

***

Dudağımda son bir türkü, gülpembe

Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, gülpembe

Gözlerimde son bir bulut, gülpembe

Hâlâ hep seni arar, seni bekler, gülpembe

***

Dudağımda son bir türkü, gülpembe

Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, gülpembe

GÜLPEMBE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Gülpembe sözleri kime ait : Barış Manço

Barış Manço Gülpembe bestesi kime ait : Ahmet Güvenç

Gülpembe, Barış Manço'nun en büyük hitlerinden biri; Barış Manço'nun Sözüm Meclisten Dışarı albümünde 6. sırada yer alan şarkısıdır.

Şarkının bestesi Ahmet Güvenç'e, sözleri ise Barış Manço'ya aittir.

Şarkı sanatçının en iyi şarkılarını topladığı Mançoloji isimli albümde Dönence ile birlikte yer alarak albümü temsil etmiştir.

"Gülpembe" Nilüfer tarafından yeniden yorumlanmıştır.

GÜLPEMBE HİKAYESİ NEDİR?

Şarkının hikâyesi hakkında iki farklı varsayım vardır:

Birinci varsayım Barış Manço'nun da defalarca belirttiği üzere 1957 yılının Ramazan Bayramında hayata gözlerini yuman babaannesi Nimet Manço için yazılmış olduğu; Şöyle ki, Gülpembe, Manço 13 yaşındayken ölen babaannesinin ismidir.

İkinci varsayım ise şarkının sözlerinin İslam peygamberi Muhammed'le örtüştüğü yönündedir.

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve TV programı yapımcısı.

2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul´da doğdu. Sahnelerle ilk kez 1958 yılında Galatasaray Lisesi´nde öğrenciyken tanıştı. Galatasaray Lisesi´ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini tamamlamak için Belçika´daki 'Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi´ne gitti.

Grubu 'Kurtalan Ekspres' ile beraber Türkiye´de ve yurtdışında birçok ülkede konserler verdi. Yaptığı 200´den fazla beste sayesinde 12 altın ve 1 platin albüm kazandı. Ayrıca bu besteler Arapça, Japonca, Farsça, İngilizce ve Fransızca gibi birçok dile çevrilerek farklı sanatçılar tarafından yorumlandı.

Manço´nun şarkıcı ve besteci kişiliği, sunucu ve program yapımcısı kişiliğiyle de birleşerek ortaya herkesin çok sevdiği 'Barış Manço' çıktı. Ekranların en sevilen eğlence ve kültür programlarından biri olan '7´den 77´ye', ilk olarak 1988 yılında TRT1´de yayınlanmaya başladı. 1998 yılının Haziran ayında 378. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda ulaşılması zor bir rekoru kırdı.

2 Ocak 1975 tarihli Baba Bizi Eversene, sanatçının tek sinema filmidir. Barış Manço bu filmde başrol oynamış ve filmin müziklerini Kurtalan Ekspres ile beraber yapmışlardır.

1993 yılında Milliyet Gazetesi'nde Oku Bakiim başlığıyla konularını günlük hayattan alan köşe yazısı yazmaya başladı ve 1995 yılına kadar yazmaya devam etti.

1998 yılında turizm sektörüne girerek Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar köyünde Club Manço adında devre tatil ve otelden oluşan 600 kişi kapasiteli bir tatil köyü açtı. Tesisin açılışını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yapmıştır.

Türkiye'de temel eğitimin beş yıldan 8 yıla çıkarılmasına destek olmak amacıyla eşi Lale Manço ile birlikte İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir okul yaptırdı. 1997 yılında inşasına başlanan 30 derslikli Tuzla Barış Manço İlköğretim Okulu 2000 yılında eğitime başladı.

'Türkiye´nin Evliyası' lakabını da kazanan sanatçının, 'Barış Manço Live In Japan' (1996) adlı albümü, Japonya´daki konserinin canlı kayıtlarının olduğu bir albüm. Bu albümün özelliği, Manço´nun bizlere veda etmeden önce yayınladığı son albüm olmasıydı. 31 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da öldü.

Gittiği ülkelerden topladığı 310 adetlik fotoğraf makinesi koleksiyonu bulunmaktaydı. Bu koleksiyonunu ölmeden önce Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Cağaloğlu'nda bulunan Basın Müzesi'ne bağışlamıştır.

31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01:30'da hayatını kaybetti.Daha önce 1983 yılında bir kalp spazmı geçirmişti. 1991 yılında Devlet sanatçısı unvanı aldığından dolayı cenazesi için devlet töreni düzenlendi. Bu töreni TRT, Kanal D ve Kanal 6 canlı olarak kesintisiz yayınladı.STV ve Star televizyonları Manço Köşk'ten sevenlerinin düşüncelerini gün boyunca aralıksız paylaştı.

Ayrıca Star TV vefatın hemen öncesinde çekilen bir röportaj yayımladı.3 Şubat 1999 tarihinde üzerinde Galatasaray bayrağı da bulunan Türk bayrağına sarılı naaşı Atatürk Kültür Merkezi'ne getirilerek tören düzenlendi, akabinde Levent Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve Kanlıca'daki Mihrimah Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarına "Gesi Bağları" yorumundan ötürü Kayseri'nin Gesi beldesinden getirilen toprak da kondu.Ölümünün duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve bazı siyasetçiler başsağlığı mesajı yaymnladılar.

Ödülleri

Müzik ve televizyon hayatında üç binden fazla ödül almıştır. Bu ödüller Barış Manço Evi'nde sergilenmektedir. Başlıca ödülleri şunlardır:

1991'de "Türkiye Devlet Sanatçısı" unvanı

1991 yılında Japonya Soka Üniversitesi "Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü"

1991 yılında Hacettepe Üniversitesi "Sanatta Onursal Doktora" unvanı

Belçika'nın Liège şehri "Onursal Hemşeri" unvanı

1994 yılı Kocaeli Üniversitesi tarafından Türk insanını ve Türkiye'yi çalışmalarıyla Dünya'ya tanıttığı sebebiyle verilen "Barış Diploması"

1995 yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi "Çocuk Eğitimi Alanında Onursal Doktora" unvanı

1995 yılında Japonya Min-On Vakfı "Yüksek Şeref Madalyası"

Uluslararası Teknoloji Ödülü

Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı

1995 yılında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı tarafından verilen "Türkmen Vatandaşlığı" unvanı

200'ün üzerinde şarkısı olduğu için 12 altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandı.

Onursal Evlad Unvanı

3000'in üzerinde plaket ve ödül.