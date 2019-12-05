Güler Sabancı'dan topluma gönüllülük çağrısı

05.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:23

Gönüllülük hikayelerinin paylaşıldığı özel etkinlikte "gönüllülük" kavramının önemi ve potansiyeli konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptı. Toplantıya katılan müzisyen Haluk Levent ise, kurucusu olduğu Ahbap'ın yola çıkış hikayesini anlattı. Dr. Kerem Dündar'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde; Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi Yöneticisi Zeynep Bahar Çelik, Köy Okulları Değişim Ağı Kurucusu ve Genel Koordinatörü Mine Ekinci, Gençlik çalışanı Robin Askar ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yola çıktığı hikayesiyle Kanber Bozan, nam-ı diğer Bakkal Kanber Amca yer aldı.

"Küçük bir adım, büyük bir değişim yaratabilir"

Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 5 Aralık tarihini "Dünya Gönüllüler Günü" olarak ilan etmesinin ardından geçen 34 yılda gönüllülük hareketinin müthiş bir güç kazandığını hatırlattı.

Gönüllülüğü, bir bilinç ve sorumluluk meselesi olarak özetleyen Sabancı, "Başkalarını düşünerek yapacağımız en ufak bir hareket, atacağımız çok küçük bir adım, büyük bir değişim yaratabilir. Tek ihtiyacımız olan, bugünün temasında da söylediğimiz gibi, daha iyi bir 'geleceğe gönüllü' olmak. Dilerim ki, bugün, hiç gönüllülük yapmamış olanlar için bir milat olsun" dedi.

"Bugün tüm dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar çok katmanlı ve çok geniş etki alanına sahip. Bu karmaşık problemlerin çözümü ise ancak; herkesin çözümün parçası olmak için çabalaması, tüm paydaşların katılımcı süreçlerle bir araya gelmesi ve sivil toplumun her alanda güçlenmesi ile mümkündür. Gönüllüleriyle birlikte etkin bir sivil toplum, sağlıklı bir demokratik sistemin de olmazsa olmazıdır" diyen Güler Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde baktığımızda ise, ben de üzülerek öğrendim ki, gönüllük konusunda bize yakışmayan bir noktadayız. Dünya Bağışçılık Endeksi, 2007 yılından beri 145 ülkede yapılıyor. Buna göre Türkiye, tanımadığı bir kimseye yardım etme konusunda, 113. sırada. Gönüllülük için harcanan zamana baktığımızda ise, 126. sıradayız. 145 ülke içinde, en üst sıradakiler ise, Endonezya, Liberya ve Kenya…"

Gönüllülük konusunda en büyük rolün gençlere düştüğünü vurgulayan Sabancı, "Gençlerin, bu konuyla daha fazla ilgilenmesi, vakit ayırması, toplumsal sorunlara sizlerin enerjisinin dahil olmasıyla daha yaratıcı çözümlerin yolu açılacak. Böylece sizler de hayatınıza anlam katacaksınız, bazı tecrübeler elde edeceksiniz ve kendinizi iyi hissedeceksiniz" diye konuştu.

Güler Sabancı şöyle devam etti: "Gönüllüğün içinde yaşamı sevmek ve iyi işler yapmayı istemek var. İstemiyorsan, o heyecanı duymuyorsan zaten olmaz. Ama gençlere, bunu istemeyi öğretebiliriz. Biz de, aynı anlayışla, tam 20 yıl önce Sabancı Üniversitesi'ni kurarken, gençlerimize bu alanda da yetkinlikler kazandıracak şekilde programlarımızı tasarladık ve Toplumsal Duyarlılık Projelerini ders programımıza aldık. Üniversitemizin, yükseköğrenim sistemimize getirdiğimiz farklardan biri de bu oldu. Bu bir ilkti! Daha sonra diğer üniversitelere de bu konuda katkıda bulunduk. Sabancı Üniversitesi kurulduğundan beri notları ne kadar iyi olursa olsun, hiçbir öğrenci bir sosyal sorumluluk projesi yapmadan mezun olamaz. Şimdiye kadar yaklaşık 15.000 öğrenci bu sürece dahil oldu. 1.245 proje hayata geçirildi. Bu projelerle direk olarak yaklaşık 70.000 kişiye dokunuldu; bu rakamın çarpan etkisi ise, elbette çok daha büyük."

Sabancı'dan şirketlere "gönüllülük" çağrısı

Güler Sabancı, kurumsal gönüllülük uygulamalarının, bu kavramın yaygınlaşmasındaki önemine de değindi. "Genç yaşlarda yaratılan bilinçle, iş hayatına girenler, uygun ortam yaratıldığında aynı anlayışla inisiyatif alıyorlar ve çözüm üretmeye devam ediyorlar. Kurumsal gönüllülük uygulamaları hem kurumlar, hem çalışanlar hem de toplum için çok önemli fırsatlar sunuyor; katma değer yaratıyor. Tüm şirketleri kurumsal gönüllülük programlarını hayata geçirmeye ve ellerinin ulaştığı her yere iyilik tohumları serpmeye davet ediyorum" çağrısında bulunan Sabancı, "Çok gurur duyarak söylüyorum ki, 2015 yılında başlattığımız Sabancı Gönüllüleri programımız çalışanlarımızın yürekten sahiplenmesiyle başarıyla devam ediyor. Başlangıcından bu yana 11 ilde 45 projeyi hayata geçirdik. Yine bu program kapsamında, yaklaşık 40.000 çalışanımıza online cinsiyet eşitliği eğitimi verdik. İkinci dönemine başladığımız projemiz, bugün yaklaşık 2.000 gönüllü ile yoluna devam ediyor."

Kaynak: Bültenler