Tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybeden Turizm ve Devlet eski Bakanı Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı

Tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybeden Turizm ve Devlet eski Bakanı Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına, Güldal Akşit'in yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bürokrat ve siyasiler katıldı.

"Ömrü boyunca milletimize, insanlara, gençlerimize hizmet etti"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, namazın ardından yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde; "Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. " buyuruyor. Bakanımızın vakti saati geldi, nefesleri tükendi ve Rabbine kavuştu. Cenabı Hak mekanını cennet eylesin.

Efendimiz aleyhissalatu vesselam da buyuruyor ki: İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanlardır. " Biz biliyoruz ki merhum bakanımız ömrü boyunca milletimize, insanlara, gençlerimize hizmet etti. Rabbim hizmetlerini kabul eylesin. Biz onun faydalı işler yaptığına şahidiz. "

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