Güder, depremzedeleri yalnız bırakmadı
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Güder, depremzedeleri yalnız bırakmadı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Pütürge ilçesi merkez üslü yaşanan deprem sonrasında Battalgazi ilçesinin Pütürge'ye yakın mahallelerinde bazı evlerde oluşan hasarları yerinde görme ve depremzedelerin yanında olma adına Pelitli Mahallesini ziyaret etti.

Güder, depremzedeleri yalnız bırakmadı
05.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:35

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Pütürge ilçesi merkez üslü yaşanan deprem sonrasında Battalgazi ilçesinin Pütürge'ye yakın mahallelerinde bazı evlerde oluşan hasarları yerinde görme ve depremzedelerin yanında olma adına Pelitli Mahallesini ziyaret etti.

Art arda yaşanan depremler sonrasında büyük korku yaşayan mahalle sakinleri Başkan Güder'in bu ziyareti sonrasında çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

4 Ağustos Salı günü Pütürge ilçesi merkez üslü yaşanan AFAD verilerine göre 5.2 şiddetindeki deprem Battalgazi'nin bazı mahallelerini de etkiledi. İlçe genelinde çok şiddetli bir şekilde hissedilen deprem, ilçenin Pütürge sınırında bulunan mahallelerde bazı evlerde zarara neden oldu. 24 Ocak'ta yaşanan depremde büyük oranda zarar gören evlerde çatlaklar büyürken, bazı yapılarda kısmi hasarlar oluştu.

Depremin ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Pelitli Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Güder, zarar gören evleri incelerken mahalle sakinlerine moral verme adına bir araya geldi. Başkan Güder, depremzedelere her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Mahalle sakinleri de ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu ziyaretin kendilerine moral verdiğini ifade etti.

Depremzedelerin her zaman yanında olduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Merkez üssü Pütürge ilçesi olmak üzere AFAD verilerine göre 5.2 Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Battalgazi'miz Malatya'mız ve civar iller bu depremden etkilenmiş oldular. Biz de daha önceki depremde etkilenen, özellikle deprem üssüne yakın olan mahallelerimizi ziyaret ettik. İlk bilgileri de telefonla muhtarlarımızdan ve mahalle halkından aldık. Aldığımız bilgiler doğrultusunda sıkıntılı bir durumun olmadığını ifade ettiler. Biz de depremden sonra olay mahallinde binalarda herhangi bir sorun sıkıntı var mı diye şuan Pelitli Mahallemizdeyiz. Aşağıdan gelirken evleri ziyaret edip evlere baktık. 5.7 olmasına rağmen daha önce depremden etkilenen evlerde, yapıların bu depremden de azda olsa etkilendiğini gördük. Muhtarımızla yaptığımız görüşmelerde vatandaşlarımızın ve muhtarımızın bizden talebi daha önceki depremde ağır hasarlı olan yapıların, evlerin yerlerine veya devletimizin belirleyeceği yerlere kısa sürede konutların yapılması. Bu konuyla alakalı olarak öncesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı sonrasında AFAD ve bizim TOKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Malatya'da 9. aydan sonra kış mevsimini yaşamaya başladığını, özellikle bu yüksek yerlerde soğuk havanın etkisine girildiğini ve sobaların kurulmaya başlandığını söylediğimizde, TOKİ bize şunu ifade etti; Yerler belirlendiğinde kısa sürede yapıların yapılıp, yani 1 veya 2 ay gibi bir sürede, vatandaşa teslim edileceğini ifade ettiler. Şuan vatandaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerde bazılarının burada değil de şehir merkezinde yapılacak olan konutlara talipli olduklarını ifade ettiler. Yaz döneminde 1-2 ay gibi bir süre burada ürünlerini toplama adına vakit geçirdiklerini, konteynır gibi yapılarda kalabileceklerini bu nedenle şehirdeki yapılara talipli olduklarını söylerdiler. Bizler de isteyenlerin burada ya da şehirde yapılacak deprem konutlarında hak sahibi olacağını ifade ettik. Özellikle Pelitli Mahallesinin yerleşkesi dağlık alanda. Buralarda yer belirleme çalışması yapılmış ama yer belirleme noktasında bir sonuca ulaşılamamış. Valimiz ile AFAD ile yapacağımız görüşmelerde yerlerin tespit edilip kısa sürede buradaki yapıların da yapılmaya başlanılmasını takip ediyoruz. Depremin merkez üssü Pütürge'de de ağır hasarlı veya orta hasarlı evlerin etkilendiğini sayın Başkanımız Mikail Sülük ile yaptığımız görüşmelerde bize ifade ettiler. Bu bölgelerde de etkileşimler oldu. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Başımız sağ olsun diyebileceğimiz bir olayla karşı karşıya gelmedik. Herkese geçmiş olsun. Buradan da vatandaşlarımıza ifade ediyoruz özellikle Battalgazi'mizde bu depremden dolayı kentsel dönüşümün de olabilmesi için hızla hareket ediyoruz. İnşallah iki bölgede bu kentsel dönüşümümüz başlayacak. Belki meydana gelen depremde konutlarımız ciddi oranda etkilenmemiştir ama daha yüksek şiddette olabilecek bir depremde Allah muhafaza istemediğimiz sonuçlar olabilir. O yönüyle şuna herkesin tedbir alması gerekiyor. Uzmanlarda ifadelerinden şunu kullanıyorlar, özellikle Malatya bölgesinde insanların depreme karşı duyarlı olması, tüm tedbirleri alması konusunda beyanları var. Bunları da dikkate almamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Başkan Osman Güder'in kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Pelitli Mahallesi Muhtarı Bayram Tutuk ise, "Başkanımız bugün bizleri ziyarete geldi çok mutlu olduk. Bizi sordu sağ olsun. Biz çok sıkıntıdayız. Bizim burada 10. Aydan sonra kış geliyor, dağın başındayız. Devletimiz sağ olsun insanlarımıza bakıyor. Biz bir an önce deprem yardımları yapılsın istiyoruz. Millet şimdi bu evlerin yapılmasını bekliyor. Ama bugüne kadar ne bir adım atıldı ne de bizlere bir şey söylendi. Evlerimizin kışa yetişmesini istiyoruz. Başkanımız Osman Güder, bu sıcakta hareket ederek depremden saatler sonra buraya geldi, dertlerimizi dinledi. Biz bunu unutmayacağız. Çok teşekkür ederiz kendisine. Buraya kadar geldi sanki bizlerin evlerini yaptı, bitirdi. Bizleri yalnız bırakmasınlar, sahipsiz bırakmasınlar yeterli bizlere" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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