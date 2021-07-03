Gta San Andreas hileleri! Araba, Silah, Para, Tank ve ölümsüzlük hilesi!

GTA serisinin en efsane oyunlarından birisi GTA San Andreas'dır. 2004 yılında çıkmasına rağmen günümüzde hala çok sayıda oyuncusu vardır. Çıktığı ilk zamanlar büyük ses getiren San Andreas, görevleriyle, karakterleriyle, senaryosuyla herkesin beğensini toplamıştı. Peki, GTA San Andreas hileleri ve şifreleri nedir? Detaylar haberimizde...

GTA serisinin en sevilen oyunu kuşkusuz GTA San Andreas'dır. Elbette Vice City'de çok popüler, fakat San Andreas'ın oyuncular için ayrı bir yeri vardır. Oyunda görevleri hızlı tamamlamak için bazı şifreler mevcuttur. Üstelik bu şifreler oyunun kendi çıkarttığı bilgisayar hileleridir. Yani herhangi bir kod, hile veya program kullanılmadan oyun içerisinden yazdığınız şifrelerle birtakım kolaylıklar kazanabilirsiniz. İşte, Rockstar Games'in popüler serisi GTA San Andreas hileleri.

GTA SAN ANDREAS HİLELERİ

GTA San Andreas oyununda birbirinden farklı hileler mevcuttur. Aşağıda paylaştığımız oyun şifrelerini oyun içerisindeyken doğrudan yazarsanız şifreler aktif olmuş olur. Yani ekranda baş bir şeye basmamanız gerekiyor. Şifreleri klavyeden büyük-küçük harf fark etmeksizin yazabilirsiniz. Araya bir şey eklemeden yazarsanız aktif olur yoksa aktif olmayabilir.

GTA (GRAND THEFT AUTO) SAN ANDREAS OYUNU HAKKINDA BİLGİLER

Grand Theft Auto: San Andreas, GTA serisinin bir parçasıdır. GTA, Vice City'den sonra akılda kalan ve nostaljik olarak en beğenilen oyundur.

GTA SA, PlayStation 2 konsolları için 25 Ekim 2004'te Kuzey Amerika, 28 Ekim 2004'te Avrupa ve 2 Aralık 2004'te Avustralya'da satışa sunulmuştur. Oyunun Windows bilgisayar sürümü ise Kuzey Amerika'da 7 Haziran 2005 ve Avrupa'da 10 Haziran 2005'te satışa sunulmuştur. Son olarak oyun, 10. yıl şerefine Xbox 360 platformuna da çıkarılmıştır. Oyunun mobil versiyonu da mevcuttur. Play Store ve Apple Store'dan ulaşabilirsiniz.

GTA SAN ANDREAS SİLAH HİLELERİ

LXGIWYL - Silah paketi 1 (Thugs Tools)

KJKSZPJ - Silah paketi 2 (Professional Tools)

UZUMYMW - Silah paketi 3 (Nutter Tools)

ROCKETMAN - Jetpack verir.

AIYPWZQP - Paraşüt verir.

WANRLTW - Sınırsız cephane.

NCSGDAG - Tüm silah seviyenizi hitman yapar.

OUIQDMW - Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız.

HESOYAM - Can, Zırh, $250.000

BAGUVIX - Ölümsüzlük.

Silah Paketi 1 (Thugs Tools) LXGIWYL/ THUGSARMOURY

Silah Paketi 2 (Professional Tools) KJKSZPJ/ PROFESSIONALSKIT

Silah Paketi 3 (Nutter Tools) UZUMYMW/ NUTTER

GTA SAN ANDREAS POLİS, SEVİYELER VE ÇETE HİLELERİ

OSRBLHH - Aranma seviyenize 2 yıldız ekler.

ASNAEB - Polislerden kurtulursunuz.

LJSPQK - Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız

AEZAKMI - Asla aranmazsınız.

MUNASEF - Adrenalin modu.

KANGAROO - Mega zıplama.

IAVENJQ - Mega yumruk.

AEDUWNV - Asla acıkmazsınız.

CVWKXAM - Sınırsız oksijen.

BTCDBCB - Şişmanlarsınız.

KVGYZQK - Zayıflar, sıska kalırsınız.

JYSDSOD - Maximum güç.

OGXSDAG - Maximum güven.

EHIBXQS - Maximum çekicilik.

MROEMZH - Her bölgede çeteniz olur.

BIFBUZZ - Sokakları çeteler kontrol eder.

GTA SAN ANDREAS ARAÇ YARATMA HİLESİ

AIWPRTON - Rhino verir.

CQZIJMB - Bloodring Banger verir.

JQNTDMH - Rancher verir.

PDNEJOH - Yarış arabası verir.

VPJTQWV - Yarış arabası verir.

AQTBCODX - Romero verir.

KRIJEBR - Stretch verir.

UBHYZHQ - Çöp kamyonu verir.

RZHSUEW - Caddy verir.

JUMPJET - Hydra verir.

KGGGDKP - Hovercraft verir.

OHDUDE - Helikopter verir.

AKJJYGLC - ATV verir.

AMOMHRER - Tanker verir.

EEGCYXT - Dozer verir.

URKQSRK - Planör verir.

AGBDLCID - Monster verir.

GTA SAN ANDREAS ARAÇ SEVİYELERİ HİLESİ

CPKTNWT - Tüm araçları üst seviyede kullanırsınız.

XICWMD - Görünmez araçlar.

PGGOMOY - Mükemmel araç kontrolü.

ZEIIVG - Bütün lambalar yeşil olur.

YLTEICZ - Agresif sürücüler.

LLQPFBN - Pembe trafik.

IOWDLAC - Siyah trafik.

AFSNMSMW - Uçan botlar.

BGKGTJH - Trafikte ucuz arabalar.

GUSNHDE - Trafikte hızlı arabalar.

RIPAZHA - Uçan arabalar.

JCNRUAD - Ekrandaki tüm araçlar patlar.

COXEFGU - Tüm araçların nitrosu olur.

BSXSGGC - Dokunduğunuz araçlar patlar.

THGLOJ - Sakin trafik.

FVTMNBZ - Trafikte kasaba araçları.

VKYPQCF - Taksilere nitro verir.

VQIMAHA - Tüm araçların seviyesini maximum yapar.

GTA SAN ANDREAS OYNANIŞ

AJLOJYQY - Herkes birbirine saldırır.

BAGOWPG - Herkes sizden nefret eder.

FOOOXFT - Herkese silah verir.

SZCMAWO - İntihar edersiniz.

CIKGCGX - Plaj partisi.

AFPHULTL - Ninja teması.

IOJUFZN - Halk isyan eder.

PRIEBJ - Funhouse teması.

SJMAHPE - Herkese 9mm silah verir.

ZSOXFSQ - Herkese roket verir.

GTA SAN ANDREAS HAVA VE ZAMAN HİLESİ