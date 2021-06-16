GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 E3 2021'de neden gösterilmedi?

Sık sık gündeme gelen GTA 6 dedikodularına resmi sitelerden açıklama gelmemesi oyun severleri biraz kızdırmakta. Uzun zamandır beklenen oyunu E3 2021 etkinliğinde görmeyi ümit eden herkes şoka girdi diyebiliriz. Etkinlik sonrası GTA 6 E3 2021'de neden gösterilmedi? GTA 6 ne zaman çıkacak? sorularının yanıtları büyük merak topladı.

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 E3 2021'de neden gösterilmedi? sorularının yanıtları araştırılıyor. GTA 6 hakkında ortaya sık sık iddialar atılıyor. Bunlar arasında "GTA 6, Miami'de geçecek ve Ekim 2023'te resmi olarak konsollara açılmış olacak. Yeni GTA oyunu, Red Dead Redemption 2'ye benzer bir açık dünyaya sahip olacak." gibi detaylar yer alıyor. GTA 5 ve ilişkili çevrimiçi çok oyunculu bileşeni GTA Online, tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından biri olmaya devam ediyor. GTA 6 hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

GTA 6 E3 2021'DE NEDEN GÖSTERİLMEDİ?

Grand Theft Auto 6'nın E3'te gösterilmemesi hayal kırıklığı yaratabilir, ancak Rockstar ve genel endüstri trendleri göz önüne alındığında, muhtemelen şaşırtıcı değildi.

E3 2021, Starfield ve Halo Infinite çevresinde yaygın olarak tahmin edilenlerden Metroid Dread gibi sürprizlere kadar oyun duyurularıyla doluydu. Bununla birlikte, dikkat çekici bir şekilde eksik olan bir başlık, Rockstar'ın bir sonraki başyapıtıydı:Grand Theft Auto 6. Rockstar'ı ve genel endüstri trendlerini takip eden herkesin umutları biraz kırılmış olsa bile, muhtemelen şok olmadı.

GTA 6'yı durdurmadaki baskın faktör muhtemelen Rockstar'ın (ve/veya yayıncı Take-Two) zamanlamayı ve etkiyi kontrol etmek istemesiydi. Rockstar aynı zamanda diğer E3 haberleriyle ve bu fuarın şartları altında ilgi odağını paylaşmak zorunda kalacaktı - oysa solo duyurular medyanın dikkatini tam doğru zamanda tekelleştirebilir.

GTA 5 2013'TE ÇIKMIŞTI

GTA 5'in ilk olarak Eylül 2013'te piyasaya sürülmesinden bu yana oyun hiç şüphesiz yıllardır geliştirilmektedir. Aradan geçen zamanın çoğu GTA Online, Red Dead Redemption 2 ve bir değiliki GTA 5 yükseltmesi için harcanmıştır.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçtiğimiz günde ortaya atılan bilinmeyen kaynaklara göre GTA 6 oyunu, Miami'de geçecek ve Ekim 2023'te resmi olarak konsollara açılmış olacak.

GTA 6'nın gerçekte nasıl görüneceği hala belli değil. Söylentiler (ve hayranların istek listeleri) bir ortam olarak Vice City'ye işaret etti, ancak bu kesinlikle bir olasılık olsa da, GTA 6'yı çevreleyen iddiaların çoğu ya şüpheli ya da tamamen çürütüldü. Oyunun çok şehirli bir tabloya sahip olduğuna dair ipuçları bile var, ancak bu, İngiltere, ABD, Hindistan ve Kanada'ya yayılmış 10 yan kuruluşu olan Rockstar kadar büyük bir işletme için bile çok büyük miktarda çalışma gerektirebilir. GTA 5'in Los Santos'unu yapmak yıllar aldı.

E3 2021'de gösterilmeyen Grand Theft Auto 6 , 2023'e kalacak olmasa da en azından 2022'nin sonlarına kadar tanıtılmayacak. Oyun, Cyberpunk 2077 seviyesinde herhangi bir hata yapmadığı sürece muhtemelen tüm rakipleri ezecektir. Ancak, Rockstar bu olumlu geri dönüşlerden büyük ölçüde kaçındı.

ROCKSTAR GTA 6 HAKKINDA NE DEDİ?

Rockstar North'un eski Başkanı, Develop dergisi ile 2013'te yaptığı dört bölümlük bir röportajda bir sonraki seri girişiyle ilgili açıklamada şunları söyledi:

Benzies röportajda "GTA 6'nın ne olacağını bilmiyoruz ama bazı fikirlerimiz var" dedi. "Yapmak istediğimiz yaklaşık 45 yıllık fikirlerimiz var. Doğru olanları seçeceğiz. Önce fikirler derlenir. Nerede kurulacağı ilk sorudur. Bu daha sonra misyonları tanımlar; Los Angeles'ta New York veya Miami'dekinden farklı şeyler yapacağız. Harita ve hikaye birlikte işlenir ve hikaye, misyonun katmanlarını oluşturabilmeniz için nasıl işlediğine dair temel bir akıştır."