Gso Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Şubat ayı meclis toplantısı, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye geneline bakıldığında Gaziantep'in ihracat yönünün güçlü olması ve hemen her sektörde ihracat yapıyor olmasının şehrimizi diğer illere göre daha güçlü kıldığını kaydetti.

"İhracattaki başarımız Gaziantep'i diğer illere göre güçlü kılıyor"

Konukoğlu, "Bu süreçte ihracata biraz daha yüklendiğimiz takdirde inşallah bugünün zorluklarını da el birliği ile aşarız. Tabii iç piyasanın da biraz daha hareketlenmesini bekliyoruz. Allah hepimize güç ve kuvvet versin" dedi.

"Her anlamda Suriye'yi biz imar edeceğiz"

GSO'nun meclis toplantısında sanayicilerle bir arada olmaktan dolayı memnun olduğunu belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan geldiklerinde kendilerine arz edilen, çifte gümrükleme ile ilgili sorun ortadan kalktı. Irak ile ticaretimiz bundan sonra daha da artacak. Ben inanıyorum ki Suriye meselesi de böyle. Bizim bu haliyle bile Suriye'ye ihracatımız 430 milyon dolar, Suriye meselesi çözüldüğünde bu rakam inşallah bir buçuk, iki milyar dolara çıkacak. Her anlamda Suriye'yi biz imar edeceğiz. Buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu şehirde büyük bir alın teri, akıl teri, cesaret ve müteşebbis bir ruh var"

Meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, dünyada artık şehir ekonomilerinin konuşulduğuna dikkati çekerek, "Biz bu sebeple organize sanayi bölgesini merkeze aldık. Bizi diğer şehirlerden ayıran en büyük gücümüz üretim merkezi olmamız. Organize sanayi bölgelerimiz bizim gözümüzün nuru. Gaziantep'te devlet yatırımı da yok. Bu şehirde büyük bir alın teri, akıl teri var. Cesaret ve müteşebbis bir ruh var. O yüzden bu üretim gücünü sağladığınız için aslında en büyük kahramanlar sizlersiniz. Sizleri canı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Biz ne Ankara, ne İstanbul'un olduğu bir bölgedeyiz" diyen Şahin şunları dile getirdi, "Biz ne Orta Anadolu'da, ne de Karadeniz'de bir şehiriz. Hiç kimse bu zorlu şartlarda, dibimizde kaosun olduğu bir yerde bu üretimi ana damar olarak yapamaz. Çok zor bir zaman diliminde, yanı başımızdaki savaşa rağmen OSB'de 150 yeni fabrika kuruluyor, bu da Gaziantep'in gücünü gösteriyor. Bize düşen ise sizin rekabet etme gücünüzü artırmak. Maliyetleri aşağı çekip dünyadaki rekabetinizi artırmak. Siz birbirinizle de yarışmıyorsunuz, Amerika'daki, Çin'deki aynı sektörde üretim yapan rakiplerinizle yarışıyorsunuz. Bunun için de bu küresel rekabet koşullarında sanayimizle, insanımızla ele ele güç birliği içerisinde olmamız gerekiyor."

"Teşviklerden sanayicilerimizi faydalanmaya davet ediyoruz"

Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri Sermet Atay ve Muhittin Taşdoğan'a meclis toplantılarına katıldıkları için teşekkür eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, istihdam seferberliği konusuna dikkati çekti. Bugüne kadar devlet tarafından verilen teşviklerin maalesef yüzde 60'ının kullanıldığının altını çizen Ünverdi, "Bu sebeple önümüzdeki hafta içerisinde istihdam seferberliğinin içeriğinin anlatıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz. İşletmelerimizin faydasına olacak, devletimiz tarafından verilen teşviklerden sanayicilerimizi faydalanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in ekonomik verilerinin yer aldığı bir sunum yapan Ünverdi, şu bilgileri verdi, "Gaziantep Ocak ayında ihracatını yüzde 12,2 artırarak, 2019 yılına 586 milyon 859 bin dolar ihracatla başladı. İhracatta Gaziantep 6. sırada, ithalatta ise 5. sırada yer alıyor. Irak'a ihracatımız düşerken ABD, AB, Afrika ülkeleri ile Suudi Arabistan gibi ülkelere çok ciddi artışımız var. Libya'ya olan ihracatımızda ise yüzde 171 oranında bir artış söz konusu ki, Libya geri dönüş yaptı diyebiliriz. İnşallah Cezayir ve o bölgedeki ülkelere de ihracatımız daha da artar."

Meclis toplantısının sonunda, GSO personellerinden emekliye ayrılan Feray Uğur, Ersan Dai, Mustafa Güneş ile Aziz Demir'e Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından plaket verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA