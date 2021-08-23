GSB personel alımları ne zaman 2021? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları başvuru şartları ve kura tarihi ne zaman?

Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağını belirtti. Peki, Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB personel alımları ne zaman 2021? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları başvuru şartları ve kura tarihi ne zaman?

Son Dakika: GSB personel alımına ilişkin haberler binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, farklı alanlarda istihdam edilmek üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacak. Peki, Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB personel alımları ne zaman 2021? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları başvuru şartları ve kura tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

GSB PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN 2021?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular 23 – 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.

2021 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Başvurular belirtilen tarihler arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacak.

İnternet adresine giriş yapıldıktan sonra, adaylar "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

Aynı zamanda hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI (GENEL)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.