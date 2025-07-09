Grok nedir? Grok ne işe yarıyor? Grok nasıl kullanılır Twitter? - SON DAKİKA

Elon Musk'ın X (eski adıyla Twitter ) platformunda duyurduğu Grok, son gelişmelerin ardından kullanıcıların dikkatini çekti. Kısa süre içerisinde hızla yayılan uygulama "Grok nedir, ne işe yarar, Twitter'da nasıl kullanılır?" sorularıyla gündem oldu. Peki Grok tam olarak nedir, ne amaçla kullanılır? Grok Twitter'da nasıl çalışıyor? İşte tüm merak edilenler…

GROK NEDİR?

Elon Musk tarafından X (eski adıyla Twitter) platformuna entegre edilen Grok, yapay zekâ tabanlı bir sohbet asistanıdır. Musk'ın sahibi olduğu xAI şirketi tarafından geliştirilen Grok, kullanıcıların sorduğu sorulara doğal dilde yanıt verebilen, esprili ve interaktif bir dil modeli olarak tanımlanıyor. OpenAI ve ChatGPT benzeri sistemlere rakip olarak sunulan Grok, sosyal medya entegrasyonu sayesinde dikkat çekiyor.

Grok nedir

GROK NE İŞE YARIYOR?

Grok'un temel amacı, kullanıcılara bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlamaktır. X platformundaki içeriklere doğrudan erişim yetkisi sayesinde Grok, güncel gelişmelerden anında haberdar olabilir ve bu verilerle kullanıcıya yanıt verebilir. Ayrıca:

Karmaşık konuları sadeleştirerek açıklayabilir,

Gündemdeki haberleri özetleyebilir,

Kişiselleştirilmiş içerikler sunabilir,

Kullanıcılara eğlenceli, zaman zaman mizahi yanıtlarla sohbet deneyimi yaşatabilir.

Musk, Grok'un rakiplerinden farkını "asi kişiliği" ve gerçek zamanlı bilgi gücüyle açıklıyor.

Grok nasıl kullanılır Twitter

GROK NASIL KULLANILIR?

Grok kullanımı, X platformu üzerinden oldukça basit bir şekilde gerçekleşiyor. İşte adım adım Grok'u kullanmak için yapılması gerekenler:

X Premium+ abonesi olunması gerekiyor. Şu anda Grok yalnızca bu üyelik seviyesine özel olarak sunuluyor.

X uygulamasına giriş yapıldıktan sonra "Grok" sekmesi üzerinden sohbete başlanabiliyor.

Kullanıcı, metin kutusuna dilediği soruyu yazıyor ve Grok, kısa sürede yanıt veriyor.

Grok, hem mobil uygulamada hem de web üzerinden erişilebilir durumda. Özellikle haber takibi, kısa bilgi özetleri ve gündem yorumları için sıklıkla tercih ediliyor.