Gregory Peck kimdir? Gregory Peck kaç yaşında öldü? Gregory Peck filmleri neler? Gregory Peck biyografisi!

1940'ların ortalarında üne kavuşmuş, kariyeri boyunca Akademi Ödülleri'ne beş kez "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilmiş ve 1963 yılında aynı isimli romandan uyarlanan "Bülbülü Öldürmek" filmindeki "Atticus Finch" rolüyle ödüle layık görülmüştür. 1967-1970 yılları arasında Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi başkanlığını yürütmüştür. Peki, Gregory Peck kimdir? Gregory Peck kaç yaşında öldü? Gregory Peck filmleri neler? Gregory Peck hayatı ve biyografisi nedir?

1940'ların ortalarında üne kavuşmuş, kariyeri boyunca Akademi Ödülleri'ne beş kez "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilmiş ve 1963 yılında aynı isimli romandan uyarlanan "Bülbülü Öldürmek" filmindeki "Atticus Finch" rolüyle ödüle layık görülmüştür. 1967-1970 yılları arasında Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi başkanlığını yürütmüştür. 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek nişanesi olan "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırılmıştır. Peki, Gregory Peck kimdir? Gregory Peck kaç yaşında öldü? Gregory Peck filmleri neler? Gregory Peck mesleği nedir? Gregory Peck hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GREGORY PECK KİMDİR?

Eldred Gregory Peck (d. 5 Nisan 1916; La Jolla, San Diego, Kaliforniya – ö. 12 Haziran 2003; Holmby Hills, Los Angeles, Kaliforniya) Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve prodüktör. 1940'ların ortalarında üne kavuşmuş, kariyeri boyunca Akademi Ödülleri'ne beş kez "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilmiş ve 1963 yılında aynı isimli romandan uyarlanan "Bülbülü Öldürmek" filmindeki "Atticus Finch" rolüyle ödüle layık görülmüştür. 1967-1970 yılları arasında Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi başkanlığını yürütmüştür. 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek nişanesi olan "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırılmıştır.

İLK YILLARI

1916 yılında San Diego'ya bağlı sahil kasabası La Jolla'da ev hanımı bir anne ve eczacı bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Anne tarafından İskoç ve İngiliz, baba tarafından İrlandalı kökenlidir. Babaannesi üzerinden 1917'nin Paskalya Yortusu sırasında bağımsız İrlanda adına başlatılan ayaklanmada başı çeken Thomas Ashe'ın akrabasıdır.[3] Altı yaşındayken ebeveynlerinin boşanması sonucu 10-14 yaşları arasında Los Angeles'ta yatılı okuduğu Katolik St. John's Askeri Okulu'na kaydettirilene dek çocukluğu farklı şehirlerde ve çeşitli aile bireylerinin himayesinde geçmiştir. Askeri okulun ardından San Diego Lisesi'nde öğrenim görmüş; üniversite eğitimini ise San Diego Eyalet Üniversitesi'nde ve daha sonra geçiş yaptığı UC Berkeley'de önce tıp, ardından İngilizce üzerine almıştır. UC Berkeley'de kürek takımında bulunmuş ve ilk oyunculuk deneyimini kampüs tiyatrosunda sahnecek oyun için uzun boylu bir oyuncuya ihtiyaç duyulurken tiyatronun genel yönetmeninin onu kampüste yürürken görüp rol teklif etmesiyle kazanmıştır.

FİLM KARİYERİ

1939 senesinde NBC de radyo yayını yaparak çalışmaya başladı. Kısa sürede buradaki başarısı ve oyunculuk üzerine olan kabiliyeti 1944 senesindeki ilk filminde oynamasına yol açtı. 1944 yapımı Days of Glory. Yine aynı sene The Keys of The Kingdom filminde oynar. 2 kez ünlü yönetmen Alfred Hitchcock ile çalışmıştır ve 1945 Spellbound filmi ile 1947 The Paradine Case filmleri olmuştur. 1947 senesinde Gentlemen's Agreement adlı Elia Kazan filminde başrol oynamıştır. 1952 senesinde, ünlü yazar Ernest Hemingway'in Klimanjaro Dağları adlı romanından uyarlanan The Snows of Klimanjaro adlı Henry King filminde güzel yıldız Ava Gardner ile oynamıştır. 1 Sene sonra ise Ünlü Yönetmen William Wyler'ın Roman Holiday filminde Audrey Hepburn ile oynar ve Hepburn bu filmdeki rolüyle Oscar ödülünü göğüslemiştir. 1956 Senesinde bir John Huston filmi olan ünlü Moby Dick uyarlamasında oynar. 1962 senesinde 3 filmde oynar. Cape Fear, How The West Was Won, To Kill A Mockingbird. To Kill A Mockingbird deki rolüyle Oscar ödülünü alır. Ayrıca tam 5 Kez bu ödüle aday gösterilmiştir. 1951 Senesinde İspanyol Yönetmen Raoul Walsh'un filmi Captain Horatio Hornblower da Virginia Mayo ile birlikte oynamıştır. 1952 Senesinde yine Walsh filminde The World in His Arms da, Anthony Quinn ile beraber oynamıştır.1957 de Ünlü Yönetmen Vicente Minnelli'nin Designing Woman adlı filminde güzel yıldız Lauren Bacall ile Romantik - Komedi de oynamıştır. 1956 senesinde ise ünlü bir oyuncu kadrosuyla Frederich March, Lee J. Cobb ile The Man in the Gray Flannel Suit adlı filmnde oynamıştır. 1958'de Ünlü Yönetmen Henry King'in The Bravados Western filminde oynamıştır. 1958 senesinde iste Usta Yönetmen William Wyler'ın The Big Country adlı filminde ünlü isimler, Charlton Heston, Jean Simmons, Burl Ives, Carrol Baker ile Dram - Romantik Western de oynamıştır. 1959 senesinde ise Stanley Kremer'in On The Beach isimli Dram - Bilimkurgu denemesinde 2. kez güzel yıldız Ava Gardner ile birlikte oynamıştır. 1961 senesinde 3 büyük oyuncu Peck, David Niven ve Anthony Quinn ile The Guns of Navarro adlı filmde oynar. 1966 da dünyaca ünlü güzel yıldız Sophia Loren ile Arabesque adlı Dram - Romantik gerilim filminde başrol oynar. 1969 senesinde Mckenna's Gold adlı filminde ise Omar Sheriff, Lee J. Cobb, Edward G. Robinson, Eli Walach gibi dev isimlerle oynamıştır. 1980 senesinde yine ünlü bir kadro ile The Sea Wolves filminde Roger Moore, David Niven, gibi isimlerle çalışmıştır. Kariyerinin sonlarına doğru Franklin J. Shaffner'ın The Boys From Brazil adlı filminde Laurence Olivier ile birlikte oynamıştır. Peck, her çeşit filmde oynamış bir ünlü isimdir.

ÖZEL HAYATI

1942 senesinde Fin Greta Kukkonen ile evlenir. Bu evliliğinden sonra Roman Holiday filmi setinden önce İtalya'ya gittiğinde, 1953 yılında Veroniqe Passani, Parisli haberci ile evlenir. Bu evlilikten 1 oğlu olmuştur. Oğlu Jonathan 1975 yılında intihar etmiştir. Peck, İngiltere'de at yarışlarına katılırdı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile de arkadaştı.

ÖDÜLLERİ

5 kez Akademi Oscar ödüllerine aday olmuştur, bunlardan birini To Kill a Mockingbird filmi ile almıştır. Birçok kez ise Altın Küre ödülünü almıştır. The Yearling, To Kill a Mockingbird, Moby Dick, The Boys from Brazil filmleri. Cecil De Mille ödülünün de sahibi olmuştur. 1989 senesinde Amerikan Film Enstitüsü tarafından hayat boyu ödülü de verilmiştir. 1996 senesinde Crystal Globe ödülünü de almıştır. Kısa bir süre Amerikan Kanser biriminin başkanlığını da yapmıştır.

Gregory Peck, 12 Haziran 2003 senesinde 87 yaşında ölmüştür.

FİLMLERİ

• Zafer Günleri/ Days of Glory (1944)

• The Keys of the Kingdom (1944)

• Tanrının Vadisinde/ The Valley of Decision (1945)

• Öldüren Hatıralar/ Spellbound (1945)

• İki Yavru/ The Yearling (1946)

• Kanlı Aşk/ Duel in the Sun (1946)

• The Macomber Affair (1947)

• Centilmenlik Anlaşması/ Gentleman's Agreement (1947)

• Celse Açılıyor/ The Paradine Case (1947)

• Yellow Sky (1949)

• Büyük Günahkar/ The Great Sinner (1949)

• Twelve O'Clock High (1949)

• Silahşör/ The Gunfighter (1950)

• Captain Horatio Hornblower (1951)

• Only the Valiant (1951)

• Screen Snapshots: Hollywood Awards (1951) (short subject)

• Hazreti Davut'un Kılıcı/ David and Bathsheba (1951)

• Pictura: An Adventure in Art (1951) (belgesel) (anlatıcı olarak)

• Kilimanjaro'nun Karları/ The Snows of Kilimanjaro (1952)

• The World in His Arms (1952)

• Roma Tatili/ Roman Holiday (1953)

• Sahte Milyoner/ The Million Pound Note (1954)

• Boum sur Paris (1954)

• Night People (1954)

• The Purple Plain (1954)

• The Man in the Gray Flannel Suit (1956)

• Moby Dick (1956)

• Designing Woman (1957)

• The Bravados (1958)

• Büyük Ülke/ The Big Country (1958) (aynı zamanda prodüktör olarak)

• Pork Chop Hill (1959)

• Beloved Infidel (1959)

• Sahilde/ On the Beach (1959)

• Navaron'un Topları/ The Guns of Navarone (1961)

• Cape Fear/ Korku Burnu (1962)

• Lykke og krone (1962) (belgesel)

• Batının Zaferi (1962)

• Bülbülü Öldürmek/ To Kill a Mockingbird (1962)

• Captain Newman, M.D. (1963)

• Behold a Pale Horse (1964)

• Mirage (1965)

• John F. Kennedy: Years of Lightning, Day of Drums (1966) (belgesel) (anlatıcı olarak)

• Arabesque (1966)

• Pähkähullu Suomi (1967) (küçük rol)

• The Stalking Moon (1969)

• Mackenna's Gold (1969)

• The Chairman (1969)

• Marooned (1969)

• I Walk the Line (1970)

• Shoot Out (1971)

• Billy Two Hats (1974)

• The Dove (1974) (prodüktör olarak)

• Kehanet (1976)

• MacArthur (1977)

• Vahşetin Çocukları (1978)

• The Sea Wolves: The Last Charge of the Calcutta Light Horse (1980)

• The Scarlet and the Black (1983)

• Sanford Meisner: The American Theatre's Best Kept Secret (1985) (belgesel)

• Directed by William Wyler (1986) (belgesel)

• Amazing Grace and Chuck (1987)

• Old Gringo (1989)

• Other People's Money (1991)

• Frederic Remington: The Truth of Other Days (1991) (belgesel) (anlatıcı)

• Cape Fear (1991)

• The Portrait (1993)

• L'Hidato Shel Adolf Eichmann (1994) (belgesel) (anlatıcı)

• Wild Bill: Hollywood Maverick (1996) (belgesel)

• The Art of Norton Simon (1999) (short subject) (anlatıcı)