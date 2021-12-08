Güvenlik görevlilerinin acı sonu! Görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti

Kapıkule Sınır Kapısı istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Hakkı Omarköy yönetimindeki 34 ZK 3427 plakalı otomobil, park halinde bulunan 33 AIF 344 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Hakkı Omarköy ve yanında bulunan mesai arkadaşı Ahmet Uygar Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENLERİ ÇALIŞTIKLARI HASTANENİN MORGUNDA

Jandarma ve nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden Omarköy ve Çolak'ın cansız bedeni, çalıştıkları hastanenin morguna götürüldü.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazayla ilgili tır sürücüsü G.Ç.'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaza yerinden kareler;

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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