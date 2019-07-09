Görenleri kendine hayran bırakan "Sülüklü Göl" keşfedilmeyi bekliyor

Yeni yeni kamp kuranların olduğu "Sülüklü Göl" görenleri hayran bırakıyor

-Kampçıların yeni gözdesi Sülüklü Göl keşfedilmeyi bekliyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan Sülüklü Göl, sahip olduğu doğal manzarası keşfedilmeyi bekliyor.

Ağın ilçesinin Balkayası Köyü mevki'inde bulunan Sülüklü Göl, doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor. İlçeye 16, Elazığ'a 70 ve Malatya'ya 100 kilometre uzaklıkta bulunan göl, eşsiz doğası ile bilenler tarafından 'Saklı Cennet' olarak adlandırılıyor. Tektonik göl, yer altı kaynağından ve dağdan gelen sularla besleniyor. 20 dönüm arazi üzerinde bulunan ve derinliği 4,5 ile 6,5 metre arasında değişen göl, aynı zamanda karabatak, angut, sığırcık kuşları ve yaban ördekleri olmak üzere birçok hayvana ev sahipliği yapıyor. Ağın kaymakamlığı ve özel idare tarafından çevre düzenlemesi ile gölün etrafında banklar ve barbeküler koyularak, içme suyu çekilerek ziyaretçilere de açıldı. Bakir güzelliği dikkat çeken gölü keşfeden bazı doğa tutkunları ise çadırlarını alarak göl kenarında kamp yapmamın keyfini çıkartıyor.

Sülüklü Gölün, Balkayası köyü sınırlarında olduğunu belirten ilçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, "Biz Ağın'a Fırat'ın saklı cenneti diyoruz. Burası da Ağın'nın saklı bir cenneti. Çok bilinmeyen bir yerimiz. Köyün belli bir mesafe yukarısında olan bir yer. Sülük Göl adını içerisinde sülüklerin barınmasından almış. Tarihini tam olarak bilmiyoruz. Köyümüzün tarihi 300 yıl var. Doğal tektonik yapılı bir göl. Hazar Gölü ile aynı tarihe sahip. Daha önce buralarda araştırmalarda yapılmış" dedi.

"Doğa harikası ve turizm cenneti bir yer"

Kaymakamlık ve özel idare ile etrafını güzelleştirmeye çalıştıkların dile getiren Kaymakam Cıdıroğlu, "Kamelyalar koyduk. Hafif bir yol çalışması yaptık ama yeterli değil, daha çok yapılması lazım. Halkımızın buraya gelip, daha iyi yararlanabilmesi ve piknik yapabilmesi için barbeküler koyduk. Burayı kamp alanı olarak açma düşüncemiz var. Hatta yeni yeni başlattık. Çevre illerden talepler geliyor. Bizde tanıtıma başladık. Burayı tanıtabilirsek çok güzel olacak diye düşünüyorum. Doğa harikası ve turizm cenneti bir yer" diye konuştu.

"Buraya geldiğimizde resmen dinleniyoruz"

Göl kenarında kuş çeşitleri olduğunu aktaran Cıdıroğlu, "Karabatak, angut, sığırcık kuşları ve ördekler var. Çeşit çeşit canlılar ile doğası ve tabiatıyla harika bir yer. Buraya geldiğimizde resmen dinleniyoruz. Oturuyoruz, göle karşı dinleniyoruz. Çayını da al tamam. O derece harika bir yer. Halkımızı buraya bekliyoruz. Öncelikle yöre insanın daha sonra Türkiye'deki ve dünyadaki tüm insanları bekliyoruz. Hem bakir alanın koruyup hem de geliştirebilirsek gerçekten daha iyi yerlere gelecektir"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA