Google Doodles 202 yılbaşı hatalı mı? 202 Google Doogle Yılbaşı hediyeleri nelerdir? Doodle tarihi nedir? 202 Doodle hatalı mı? Neden hatalı? İşte detaylar haberimizde...

GOOGLE DOODLES 202 HATALI MI? NEDEN HATALI?

Google Doodle 202 şu an için hatalı görünüyor. Google, "202 Yılbaşı" yazısını yanlış yazdı. Google'da Doodle hazırlayanlar yada yayına alanlar 202 Yılbaşı yerine 2020 yılbaşı yada 2021 yılbaşı yazması gerekiyordu. Ancak henüz Google bu hatayı anlamadı. En yakın zamanda Doodle düzeltileceği düşünülüyor.

GOOGLE DOODLES NEDİR?

Doodle, her ne kadar çok daha önceden de kullanılan bir terim olsa da internetin ve arama motoru Google'ın ortaya çıkmasından sonra daha farklı bir anlama sahip. 'Duğdıl' şeklinde okunan Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor. Doodle denildiğinde insanların aklına gelen şey dikkat çekici logolar oluyor.

DOODLE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

İnternetin, günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olmasından sonra Doodle'lar da bir hayli önem taşımaya başladı. Google tarafından oluşturulan ilk Doodle çalışması 20 Ağustos 1998 tarihinde gerçekleşti. İlk doodle 'Burning Man' festivali için yapıldı ve büyük beğeni toplamasından sonra bir gelenek haline geldi.

DOODLE NERELERDE KULLANILIR? NASIL OKUNUR?

Doodle zaman içerisinde popülerlik kazanmaya başladıktan sonra Google'ın da doodle'lar için verdiği önem giderek arttı. İlk olarak Google, sadece önemli günler için doodle'lar hazırlayıp yayınladı. Ancak günümüzde bu durum giderek arttı ve ünlü kişilerin doğum günlerinden önemli bayramları ya da festivalleri kutlamak için de özel doodle'lar hazırlanmaya başladı.

DOODLE GOOGLE 202 YILBAŞI HEDİYELERİ

1- Led Sarmaşık Işıklı Yapay Sarmaşık ve Peri Led

Yılbaşı ruhunu yıl boyunca evinizde yaşatacak, odanıza farklı bir hava katacak, fotoğraf çekimlerinde daima arka fon olarak tercih edeceğiniz led sarmaşık ışıklı yapay sarmaşık ve peri ledli ürünler, kendinize, en yakın arkadaşınıza, eşinize, dostunuza en güzel yılbaşı 2021 hediyelerinden biridir.

2- Dekoratif Konseptli Ürünler

Cinsiyet gözetmeksizin, evinde süs eşyalarının yerinin ayrı olduğunu bildiğiniz, onun duvarına bu dekoratif motifler çok yakışır dediğiniz için mutlaka tavsiye edilecek yılbaşı hediyeleri arasındadır.

3- Ferforje Kafes Fenerler

Salonunuzun havasını içeri girdiği andan itibaren değiştirmeye aday ferforje kafes fenerler, sadece sizin değil, aynı zamanda komşularınızın da dikkatini çekecek özellikte en güzel 2021 yılbaşı hediyeleri arasında bulunmaktadır. Taşınabilir olan Ferforje kafes mumları dilediğiniz zaman evinizin farklı bir köşesine koyarak, odanın havasını değiştirebilirsiniz.

4- Kendinden Yapışkanlı Beyaz Duvar Paneli

Bu yıl, yılbaşı hediyelerinden birini de kendinize hediye edin ve yılbaşına yeni bir oda yeni başlangıçlar diyerek odanızın tamamen değiştirecek, kolay yapışabilen ve sizin rahatlıkla yerleştirebileceğinizi kendinden yapışkanlı duvar paneli ürünler mevcut. Kendinize değişik, ilginç yılbaşı hediyeleri almak isterseniz yeni bir güne farklı bir yerde gözünüzü açma hissi yaratan kendinden yapışkanlı beyaz duvar paneller tam size göre, bizden söylemesi.

5- Kar Küresi

Her daim en güzel yılbaşı hediyeleri arasında görülen, yılbaşı hediyelerinden vazgeçilmezlerinden biri de tabi ki kar küresidir. Kar küreleri farklı çeşitleriyle yaş, cinsiyet fark etmeksizin, sevgiliye, kadın ve erkek için yılbaşı hediye önerileri arasında her daim yerini alan bir üründür.

6- Kol Saati

Biliyoruz ki alacağınız hediye her daim sevgilinizin yanında olsun isterseniz. Kim istemez ki? O zaman her daim baktıkça sizi hatırlamasını sağlayacak, sürekli yanında taşıyacak, aynı zamanda akıp giden zamanı takip edebilecek sevgiliye yılbaşı hediye önerilerinden biri olan kol saatine ne dersiniz? Hem sizi unutmasını engelleyecek hem de ne kadar özel olduğunu her daim hatırlatacaksınız. Genellikle erkek sevgiliye yılbaşı hediyelerinin başında gelen kol saati aynı zamanda kadın sevgiliye yılbaşı hediye önerilerinden biri olma özelliği taşımaktadır.

7- Puzzle

Yıllar akıp geçse de asla yılbaşı hediye önerilerinden düşmeyecek bir ürün hediye ürün daha, puzzle. İster çocuk olalım, ister yetişkin pratik zekaya faydası olduğu düşünülen puzze, farklı görsel çeşitleri ve farklı parçalardan oluşan setleri ile dilediğiniz çeşit ve modelini bulabilme imkanınız vardır.

8- Kulaklık

Hiçbir zaman yanınızdan ayıramayacağınız yılbaşı hediyelerinden biri daha, kulaklıklar. İster kadın olsun, ister erkek kulaklığı her taktığında sizi hatırlamaktan kendini alıkoyamayacaktır. Genellikle erkek sevgiliye yılbaşı hediye öneri çeşitlerinden biri olan kulaklıklar, aynı zamanda kadın sevgiliye yılbaşı hediye önerileri arasında yer almaktadır.

9- Minik Heykeller

Rafları dolduran Herakleitos, Sophokles, Aristoteles veya bunun gibi birçok yunan heykelleri ile fark yaratabilir ve göz dolduran ürünlerle sevdiğinizin kalbini bir kez daha çalabilirsiniz. Yılbaşı hediyelerinden biri haline gelen minik yunan heykellerini hem kendinize hem de sevdiklerinize alarak en güzel 2021 yılbaşı hediyelerinden birini almaya ne dersiniz?

10- Vazo

Artık her yerde gördüğünüz vazo çeşitlerinden sıkıldınız mı? O zaman size farklı motiflerde, değişik, ilginç yılbaşı hediyelerinden biri olan farklı konseptlerle oluşturulan vazoları önerebiliriz. Hem şık hem de evinizde fark yaratmak istiyorsanız yılbaşı hediyelerinden olan farklı şekillerdeki vazolar tam size göre.