GÖNÜL YAZAR ÖLDÜ MÜ SON DAKİKA: Gönül Yazar'a ne oldu?

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden biri olan Gönül Yazar hakkında son günlerde sosyal medyada yayılan bazı iddialar, hayranlarını endişelendirdi. Özellikle "Gönül Yazar öldü mü?" ve "Entübe mi edildi?" gibi sorular, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Gönül Yazar'ın hayranları Gönül Yazar'ın sağlık durumu nedir, gerçekten entübe edildi mi, yaşamını yitirdiği iddiaları doğru mu gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, Gönül Yazar'ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler…

GÖNÜL YAZAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber platformlarında Gönül Yazar öldü mü?, entübe mi edildi? gibi iddialar gündeme geldi. Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olan 88 yaşındaki Gönül Yazar, hakkında çıkan bu asılsız haberlerle ilgili sessizliğini bozdu.

GÖNÜL YAZAR ÖLDÜ MÜ

9 Nisan 2025 tarihinde sosyal medya hesabından bir açıklama yapan usta sanatçı, "Bugün hakkımda 'entübe edildi' şeklinde çıkan haberler tamamen yalan ve asılsızdır. Şu anda hayatımın en sağlıklı, en keyifli dönemlerini yaşıyorum" diyerek iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Gönül Yazar'a ne oldu

Geçmişte bazı sağlık sorunları yaşamış olmasına rağmen, Gönül Yazar şu anda genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisini gayet iyi hissettiğini belirtti.

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