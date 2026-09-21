İstanbul'da 26 çocuk zehirlendi, 3'ü öldü iddiasını paylaşan A.Y. gözaltına alındı

İstanbul'da 26 çocuk zehirlendi, 3'ü öldü iddiasını paylaşan A.Y. gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valiliği, sosyal medyada bir okul kantininden alınan gıdadan 26 çocuğun zehirlendiği, 3'ünün öldüğü iddiasını paylaşan A.Y.'nin gözaltına alındığını açıkladı. A.Y. hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan adli süreç başlatıldı.
(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, bir okul kantininden alınan gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ünün hayatını kaybettiği yönünde sosyal medya paylaşımı yapan A.Y.'nin gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli süreç başlatıldı.
İstanbul Valiliği, Sultanbeyli'de yaşayan A.Y.'nin sosyal medya hesabından, "İstanbul'da bir okulun kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını kaybetti" şeklinde paylaşım yaptığının tespit edildiğini bildirdi.
Valilik açıklamasında, söz konusu beyanların halkı yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilerek, A.Y.'nin bugün emniyet ekiplerince gözaltına alındığı kaydedildi.
Şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli süreç başlatıldığı bildirildi.