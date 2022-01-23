Gonca Vuslateri'den eski rol arkadaşı Gülse Birsel'e fatura tepkisi: O paraya Vasfiye Teyze'yi oynuyordum - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gonca Vuslateri'den eski rol arkadaşı Gülse Birsel'e fatura tepkisi: O paraya Vasfiye Teyze'yi oynuyordum

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel'e geçtiğimiz günlerde paylaştığı evinin 2 bin 550 liralık elektrik faturası nedeniyle eleştiriler gelmeye devam ediyor. Ancak bu kez tepki hiç beklemediği yerden geldi. Geçmişte Birsel'in başrol oynadığı ve senaryosunu yazdığı Yalan Dünya'da rol alan Gonca Vuslateri, "Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim" dedi.

Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar gündemde yerini korurken, geçtiğimiz günler oyuncu ve senarist Gülse Birsel'in geçtiğimiz günlerdeki paylaşımı olay oldu. 3+1 dairesine gelen 2.550 TL'lik faturayı paylaşan Birsel, "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" ifadelerini kullanmıştı. Birçok kullanıcı Birsel'in serzenişine hak verirken, pek çok kişi ise tepki gösterdi.

GONCA VUSLATERİ'DEN MESAJ DOLU PAYLAŞIM

Tepki gösterenlerden biri de 2012 ve 2014 yılları arasında Gülsel Birsel'in senaryosunu yazdığı Yalan Dünya'da Vasfiye Teyze karakterini canlandıran Gonca Vuslateri oldu.

"O GELEN FATURADAN 75 TL DAHA DÜŞÜKTÜ"

Vuslateri, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim. Soğuk havalarda arkadaşında kal. Sete ordan git. Ha bir de baget ekmek al 4'e böl pul biberle lup." ifadelerini kullandı.

Gonca Vuslateri'den eski rol arkadaşı Gülse Birsel'e fatura tepkisi

Gonca Vuslateri'den eski rol arkadaşı Gülse Birsel'e fatura tepkisi

Gonca Vuslateri'den eski rol arkadaşı Gülse Birsel'e fatura tepkisi

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri

Gonca Vuslateri, Gülse Birsel, Yalan Dünya, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title