Göksu Üçtaş Şanlı kimdir, nereli? Göksu Üçtaş Şanlı hayatı ve biyografisi!

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda elde ettiği başarılar sonrası gündeme gelen milli sporcumuz Göksu Üçtaş Şanlı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Göksu Üçtaş Şanlı kimdir, şi kimdir? Göksu Üçtaş Şanlı kaç yaşında? Göksu Üçtaş Şanlı boyu kaç? Göksu Üçtaş Şanlı hayatı ve biyografisi!

Göksu Üçtaş Şanlı'nın, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyüklerde milli sporcusu yer aletinde gümüş madalya kazandığı açıklandı. 2009 Akdeniz Oyunları'nda atlama masasında gümüş madalyayı ülkemize bu dalda madalyayı kazandırın ilk kişi olmuştur. Göksu Üçtaş Şanlı kimdir?

GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI KİMDİR?

Göksu Üçtaş 30 Ağustos 1990 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Türk artistik jimnastikçi. 2009 Akdeniz Oyunları'nda atlama masasında gümüş madalya almış ve Türkiye'ye bu dalda ilk madalyayı kazandırmıştır. Mart 2010'da Doha'da yapılan Dünya Kupası yarışmasında yer hareketlerinde bronz madalya almıştır.

2010 senesinde, 28-02 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde düzenlenen Dünya Kupası yarışmalarında, yer aletinde altın, denge ve atlama aletlerinde ise gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye üç madalya getirdi. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi tarihinde ilk kez artistik jimnastik dalında temsil etmiştir.

GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI'NIN HAYAT HİKAYESİ

30 Ağustos 1990 tarihinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dünyaya geldi. 5 yaşında cimnastiğe başladı. Lisans eğitiminin Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) tamamladı.

Olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi cimnastikte temsil eden ilk kadın sporcu unvanını taşıyan Göksu Üçtaş Şanlı, 2009 Akdeniz Oyunları'nda atlama masasında gümüş madalya aldı ve Türkiye'ye bu dalda ilk madalyayı kazandırdı.

Mart 2010'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda yer hareketlerinde bronz madalya aldı.

Yine 2010 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde düzenlenen Dünya Kupası yarışmalarında, yer aletinde altın, denge ve atlama aletlerinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye üç madalya getirdi.

OLİMPİYATLARDA İLK TÜRK KADIN CİMNASTİKÇİ OLDU

2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi tarihinde ilk kez artistik jimnastik dalında temsil etti.

2016 yılında Dünya Cimnastik Federasyonu'nun Mersin'de düzenlediği Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 'kadınlar yer hareketleri'nde şampiyon olarak altın madalya kazandı.

2020'de yine Mersin'de düzenlenen Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda milli takımın kaptanlığını yaptı.

Uzun yıllardır antrenör Mergül Güler ile çalışıyor.

GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI'NIN EŞİ KİMDİR?

1990 doğumlu olan Göksu Üçtaş Şanlı, 2020 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

2013 yılından beri sporcu Özgür Şanlı ile evli olan Göksu Üçtaş Şanlı, 2015 yılında kızı Lina'yı dünyaya getirdi. 4 yıl ara verdiği cimnastiğe, 2016'da geri dönerek aynı yıl Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Aslen Gaziantepli olan Göksu Üçtaş Şanlı, ailesiyle birlikte İzmir'de hayatını sürdürüyor.

Göksu Üçtaş Şanlı 1.59 metre boyunda, 47 kilo ve başak burcudur.

GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI INSTAGRAM HESABI

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @goksuuctassanli kullanıcı adıyla yer almaktadır.

GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI 2020 BAŞARISI

Atlama masası

1. Zsofia Kovacs (Macaristan) - 14050 puan

2. Larisa Andreea Iordache (Romanya) - 13875 puan

3. Anastasiia Motak (Ukrayna) - 13850 puan

- Asimetrik paralel

1. Zsofia Kovacs (Macaristan) - 13850 puan

2. Zoja Szekely (Macaristan) - 13550 puan

3. Barbora Mokosova (Slovakya) - 13300 puan

Denge aleti

1. Larisa Andreea Iordache (Romanya) - 14000 puan

2. Silviana Sfiringu (Romanya) - 13800 puan

3. Anastasiia Motak (Ukrayna) - 13100

Yer aleti

1. Larisa Andreea Iordache (Romanya) - 13450 puan

2. Göksu Üçtaş Şanlı (Türkiye) - 13100 puan

3. Lihie Raz (İsrail) - 12750 puan