Gökhan Kırdar Müzikle Tedavi Edecek - Istanbul

MUSA ALCAN - Müzisyen Gökhan Kırdar, müzikle terapi yöntemleri sayesinde fiziksel bütün rahatsızlıkların önüne geçilebileceğinin altını çizerek, "Daha anne karnında başlayan bir hayatı, duyması ve alması gerektiği frekanslarla destekleyebiliriz ve çocuk gelişimine, hayatta kalmasını sağlayacak bir vücut yapısına sahip olmasına yardımcı olabiliriz müziği kullanarak." dedi.



Adını 1990'larda "Yerine Sevemem", "Üstüme Basıp Geçme" ve "Fayton" gibi şarkılarla duyuran Kırdar, "SkyGen" isimli, tarih boyu uygulanan müzikle tedavi yöntemlerini kendi yorumuyla düzenleyerek, uluslararası bir müzikle tedavi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.



Üniversite yıllarında müziğin şifa yönünü inceleyen sanatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikle tedavi yönteminin bütün dünyayı ilgilendirdiğini söyledi.



Kırdar, müzikle tedavi yönteminin milattan önce 10-15 bin yıl öncesine dayandığını, birtakım atölye çalışmalarından oluşan "SkyGen" projesinin temelini ise 2003'te hazırladığı "Yağmur Duası" projesinin oluşturduğunu kaydetti.



Kanser tedavisine müzik desteği



İnsan vücudunu manyetik bir enstrümana benzeten Kırdar, insan vücudunda 7 ana manyetik çark olduğuna dikkati çekerek, "Bu 7 frekans, bildiğimiz müzikteki bazı frekanslara karşılık geliyor ve bu frekansları dinlediğiniz zaman siz bir manyetik enstrüman olarak kendinizi akortlamış oluyorsunuz. Bu akortlama sonucunda da salgı bezleri ve hormonlar olması gerektiği gibi salgılanıyorlar." diye konuştu.



Kırdar, özellikle şehir gürültüsünün insanın manyetik dengesini bozduğunu aktararak, "Müzikle uğraşan bir insanın hastalanma oranıyla, uğraşmayan insanın arasında çok fark olduğunu, benim de çocukluğumdan itibaren müzikle uğraşıyor olmam ve bu bilgiye sahip olmamın yaşantımda ve sağlığımda etkili olduğunu düşünüyorum." dedi.



Müzikle terapi yönteminin en hayati hastalıklarda dahi etkili olduğuna vurgu yapan Kırdar, şöyle devam etti:



"Kronik hastalıklar, belki de zamanında başlamak kaydıyla, kanser üzerinde uygulanan yöntemlere ilave yardımcı tedavi yöntemi olarak müzik terapi kullanılmalı. Neticede enerji bedeniniz sağlıklı çalışıyorsa, sağlıklı bir rezonanstaysa, hastalanmamız için ya da yakalandığımız hastalıkların iyileşmemesi için hiçbir sebep kalmıyor."



"Yerine Sevemem" şarkısına İngilizce "single"



Kırdar, müzikle terapi ya da tedavi yöntemine sadece ruh hastalıkları tedavisi için bakmamak gerektiğine işaret ederek, "Aslında elektromanyetik bedenimiz üzerinde uygulayacağımız yöntemler sayesinde fiziksel bütün rahatsızlıklarımızın önüne geçebiliriz. Daha anne karnında başlayan bir hayatı, duyması ve alması gerektiği frekanslarla destekleyebiliriz ve çocuk gelişimine, (çocuğun) hayatta kalmasını sağlayacak bir vücut yapısına sahip olmasına yardımcı olabiliriz müziği kullanarak." ifadelerini kullandı.



Müziğin bir ilaç gibi düşünülmesi gerektiğinin altını çizen sanatçı, çok pratik olan bu yöntemle, insanların kendi kendini iyileştirebileceği değerlendirmesini yaptı.



Kırdar, projenin galasını 9 Temmuz'da Hodjapasha Kültür Merkezi'nde yapacağını kaydederek, birebir çalışmaya daha elverişli olduğu için 50-100 kişilik küçük gruplarla atölye yapacaklarını söyledi.



Sakin yerlerde yaşamayı sevdiğini ve müzik üretimine her zaman devam ettiğini anlatan Kırdar, "Yerine Sevemem" şarkısını yeni bir düzenlemeyle İngilizce ve Türkçe olarak çok yakın zamanda müzik severlerle buluşturacakları bilgisini verdi.



"Kurtlar Vadisi Vatan" filminin müzikleri Kırdar'dan



Yanlış ilaç kullanımı gibi, yanlış müzik tercihinde de insanların sağlığının bozulabileceğine dikkati çeken Kırdar, "SkyGen" projesine katılanların terapi müziklerini dinleme şeklini öğreneceklerini anlattı.



Gökhan Kırdar, projenin zamanla bir kitaba dönüşebileceğini de belirterek, "İnsan için en önemli şey kendi hayatı. İnsanlardan, kendileri için bir şey yapmalarını istiyorum ilk defa ve bunu müzik dinleyerek yapmalarını istiyorum." sözlerine yer verdi.



Bugüne kadar birçok film, dizi ve belgeselin müziklerinde imzası bulunan Kırdar, Eylül'de vizyona girmesi planlanan "Kurtlar Vadisi Vatan" filmiyle anlaştıklarını ve yakın zamanda filmin müziklerinin tamamlanacağını ifade etti.



Etkinlik takvimi ayın döngüleri dikkate alınarak belirlenen "SkyGen" projesi, İstanbul'un ardından İzmir, Antalya, Gaziantep ve Ankara'da devam edecek.