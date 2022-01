GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA SEFER İPTALLERİ YAŞAMI ZORLAŞTIRIYOR

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine ulaşım, kış aylarındaki feribot seferi iptalleriyle aksıyor. Geçen yıl kasım ayından bugüne kadar Gökçeada'ya 9, Bozcaada'ya ise 11 gün tüm seferler iptal edildi. Adalara ulaşım sağlanamayınca sağlıktan eğitime kadar birçok hizmet aksarken, sosyal yaşam da olumsuz etkileniyor.

Yaz aylarında turistlerin ilgi gösterdiği Bozcaada ile Gökçeada ilçelerinde yaşayanlar, kışın feribot seferlerinde yaşanan iptaller nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Deniz ulaşımındaki iptaller, adalarda sağlıktan eğitime ve tedarik zincirine kadar birçok hizmeti de aksatıyor. Ana karaya uzak olan Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımı Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından feribotlarla yapılıyor. Kışın Kuzey Ege'yi kuvvetli lodos ve poyrazın etkilediği günlerde feribot seferleri iptal ediliyor. Kasım ayından bu yana Gökçeada'ya 9, Bozcaada'ya ise 11 gün tüm seferler iptal edilirken, bazı zamanlarda da gün içindeki feribot seferlerinde iptaller yaşandı. Bazen üst üste 3 güne ulaşan feribot seferi iptalleri, Bozcaada ve Gökçeada halkıyla adalarda çalışanları zor duruma bırakıyor.

'GEYİKLİ'DEKİ İSKELEYE DALGAKIRAN YAPILMALI'

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, bu kış özellikle fırtınalardan, feribot seferlerinin olağanın dışında sekteye uğradığını söyledi. Bu durumun da birçok alanda ada halkına zorluk yaşattığını belirten Yılmaz, Gemi çalışmadığı zaman burada hastası, yaşlısı olan insanlar endişe yaşıyor. Allah'a şükür şimdilik problem yaşanmadı ama o risk her zaman var. Bazı devlet memurları, öğretmenler, sağlık çalışanları burada barınma imkanı bulamadıkları için ana karadan gidip geliyorlar. Bu da kamu binalarındaki hizmette aksamalara yol açıyor. Tedarik zincirinde sorunlar yaşanabiliyor. Çünkü 2-3 gün geminin çalışmadığı zamanlar oldu. Anakarada adliyede, bankada işi olanlar, ertelemek durumunda kalıyor. Deniz ulaşımının aksaması ciddi oranda sosyolojik olarak ada halkında problemler yaratıyor. Bunun çözümü, daha zorlu hava şartlarında çalışacak deniz araçları temin edilmesidir. Burası, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat hatları gibi değil, açık denizin başlangıcı. Geyikli iskelesinin lodosa çok açık olması gibi problem de var. Bazen gemi karşıya geçiyor ama lodosta kapağını indiremediği için içindeki araçlarla birlikte geri dönmek durumda kalıyor. Geyikli'deki iskeleye bir dalgakıran uygulaması yapılarak, oradaki lodos kaynaklı olumsuzlukların giderilebileceğini düşünüyorum diye konuştu.

'TÜM HİZMETLER AKSIYOR'

Bozcaada'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası İlkay Muratoğlu (52), aksamaların yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, Bir eczanemiz var. Akşamları ilaç gelmesi gerekiyor. Belediyenin halk otobüsü var, insanların her gün sabah Çanakkale'ye gidip, devlet kurumlarında işlerini halledip, akşam dönmesi gerekiyor. Ulaşımdaki aksamalar tedarik, eğitim, sağlık anlamında ciddi problem yaratıyor. Ulaşımın bir gün aksaması belki problem değilmiş gibi görünmekle beraber her şey ötelenmiş oluyor. Diyelim ki bugün, sağlıkla ilgili son randevunuz var. Onu kaçırdığınızda, randevuyu bir daha almaya uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu sorunlar üst üste olunca insanlarda yorgunluk, bıkkınlık yaratıyor. Benim lisede okuyan oğlum Ali Nihat Muratoğlu, bu sene en az 4-5 gün, öğretmenleri gelemediği için uzaktan eğitim almak zorunda kaldı. Problem, feribotun iskeleye yanaşmasında. Özellikle şu anda Geyikli'deki iskele fırtınaya çok açık, gemi yanaşmakta zorlanıyor. Bazen şartları zorlayıp gidiyor ama Geyikli'ye yanaşamadan geri geliyor. Öncelikle karşıdaki limana bir dalgakıran yapılması, geminin rahat yanaşabilmesi lazım dedi.

'SEFER İPTALLERİNDE ÖĞRETMENLER ADAYA GELEMİYOR'

Bozcaada İstiklal Anaokulu Rehber Öğretmeni Hakan Bakır (54), bu yıl seferlerin çok sık iptal olduğunu anlatarak, Bu iptaller nedeniyle, öğretmenlerin 10'dan fazlası Çanakkale ve Geyikli'den geldiği için çocuklar, uzaktan eğitim yapıyorlar. Adada şu anda kamu personeli açısından başta öğretmenler olmak üzere öncelikle lojman sorunu halledilmeli. Aksi takdirde adanın eğitiminin sağlıklı yürütülmesi mümkün gözükmüyor. Gemilerde, bu yıl kadar iptaller olmamış. Önümüzdeki hafta da yoğun rüzgar gözüküyor. Tekrar iptaller meydana gelecek. Yani bu sağlık, eğitim, ticaret açısından adaya darbe vuracak nitelikte. Geçen hafta pazarcılar gemi seferlerinin iptal olması nedeniyle adaya gelemediler. Seferlerin olmayışı adanın her alanına yansıyor. Benim kalp rahatsızlığım var. Lodos ya da poyraz estiğinde karşıya geçemeyeceğim. Burada sadece pratisyen hekim arkadaşlarımız var. Hastalandığımız takdirde nereye kadar yardımcı olabilecekler diye konuştu.

Gökçeada'da yaşayan Cem Celalin ise, Adanın en büyük sorunu sağlık ve ulaşım. 2000 yılında bunu yaşadık. Kız kardeşimi kazada kaybettim, 3 gün Gökçeada'dan Çanakkale'ye geçemedik dedi.

'SEFER İPTALLERİ HAVA DURUMUNA GÖRE YAPILIYOR'

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. Güverte Enspektörü Gürkan Esen ise hava raporlarını haftalık olarak takip ettiklerini söyledi. Sefer iptallerini Liman Başkanlığı'nın verdiği yetki dahilinde 33 knot üzerinde havalarda gerçekleştirdiklerini belirten Esen, Boğaz hattında 33 knot bize engel teşkil etmiyor ama Kuzey Ege açık deniz olduğu için dalga yüksekliği fazla oluyor. Bu yüzden Kuzey Ege, biraz daha sefer iptali olan hatlarımız diye konuştu.

'YOLCULARIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAMAYIZ'

Gökçeada-1 gemisinin kaptanı Caner Eroğlu da Kabatepe ile Gökçeada arası mesafenin 14,5 mil olduğunu ifade ederek, Gökçeada'da rüzgarı hissetmiyorsunuz dağlardan dolayı. Kalktıktan 10 dakika sonra, dağların kuytusundan çıkınca ne olacağı belli değil. 300-400 yolcu taşıyoruz. Gemide yüklü kamyonlar ve araçlar oluyor. Geminin her sallanmasında bunların kayma ve devrilme tehlikesi hep var. 300-400 kişinin can güvenliği ve hayatlarını tehlikeye atmamak için seferlerin bazılarını iptal ediyoruz. Kuzey Ege, bildiğiniz bir okyanus gibi. 90 metrelik bir gemi ve 5 metrelik sudan duvara devamlı çarpıyorsunuz. Yolcuları paniğe sevk etmemeniz gerekiyor. Hava koşullarına göre gemi olabilir ama limanlara uygun da gemi olması lazım. Gökçeada ve Kabatepe limanlarındaki derinlikler ve liman giriş açıklıkları önemli. Bizim gemimiz 90 metre. Gökçeada limanına 150 metre bir açıklıktan giriyoruz. Maksimuma yakın bir seviyede hizmet veriyoruz. Gemimizde 9 kişi çalışmakta, hava muhalefetinden sefer iptali olduğunda bizler de evimize gidemiyoruz. Vardiyamız bitmesine rağmen gemide kalmak durumundayız. Bizim de psikolojimizi olumsuz etkiliyor. Biz de bir an önce anakaraya ulaşıp vardiyamızı değiştirmek ve evlerimize gitmek istiyoruz dedi.