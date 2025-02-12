Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si ile Törpü Yeliz'i yıllar sonra bir araya geldi

Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgi'sinde Barbie Gamze'ye hayat veren İpek Erdem ile Törpü Yeliz'e hayat veren Gökçe Bahadır bir araya geldi. Bahadır, birlikte verdikleri pozu 'Hi Barbie' notuyla paylaştı.

Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı bir dönemin en sevilen projelerinden biri 'Hayat Bilgisi', oyuncularının son halleriyle sık sık gündeme geliyor. Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu ve Rutkay Aziz gibi usta oyuncuların kadrosunda bulunduğu yapım, Gökçe Bahadır, Aslı Enver, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyunculara da tanınırlık kazandırdı.

YILLAR SONRA GELEN POZ

Dizinin en öne çıkan karakterleri arasında yer alan Barbie Gamze ve Törpü Yeliz, dizinin en sıkı dostlarıydı. Gamze'ye hayat veren İpek Erdem ile Yeliz'e hayat veren Gökçe Bahadır, yıllar sonra dizinin hayranlarını mutlu edecek bir hamlede bulundu. İki ünlü oyuncu bir araya gelerek verdikleri pozu sosyal medyadan paylaştı.

Erdem, Bahadır ile pozunu "Hi Barbie" notuyla paylaştı.