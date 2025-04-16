Perran Kutman'dan yıllar sonra gelen 'Hayat Bilgisi' ve Gökçe Bahadır açıklaması

Usta oyuncu Perran Kutman, yıllar sonra "Hayat Bilgisi" dizisini yeniden izlediğini belirtti ve çekimlerden samimi anılarını paylaştı. "Afet Öğretmen" rolüyle hafızalara kazınan Kutman, Gökçe Bahadır, Ümit Erdim ve İpek Erdem gibi genç yeteneklerle kurduğu özel bağlardan bahsederek, "Onların işlerine duyduğu saygı beni hep gururlandırdı" dedi. Bu duygusal anılar, hem hayranları hem de eski ekip arkadaşları için nostalji rüzgarı estirdi.

"BU ÇOCUKLAR BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Perran Kutman, 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı Afet Öğretmen karakteriyle yıllar boyunca izleyicilerin hafızasında yer etti. Usta oyuncu, dizinin çekildiği döneme dair anılarını paylaşırken, o zamanlar sektöre yeni adım atan Gökçe Bahadır, Ümit Erdim ve İpek Erdem gibi isimlerle kurduğu özel bağdan bahsetti. Perran Kutman şu açıklamayı yaptı: "Güzel sahneler çektik, çocuklar çok önemliydi. Ben onlara o kadar saygılı davrandım ki... Sınıfta onların arka plan gün ışığı öncelikle o tarafın çekilmesi lazım. Orası çekilirken asistanlar şey diyordu burada durmanıza gerek yok. Her birine ayrı ayrı oynadım mutlaka. Ama bunu öğrendi onlar. Şimdi aldıkları yollarda, yaptıkları işlerde aynı şeyi yapıyorlar. Bu çocuklar benim için o kadar önemliydi ki, fırına gidip her şeyi alıyordum çünkü sofra hazırlıyordum onlara.

Gökçe işine çok sadıktı. Kapının önünde beni beklerdi, 'Perihan Anne sahnemizi yeniden geçebilir miyiz' diye sorardı. Her sahneyi bir daha çalışmak isterdi. İnanılmaz bu işi seven ve hırslı bir çocuktu. İşte böyle yerlere gelebildi. Kadrodaki diğer genç oyuncuların çoğu da işi bıraktı. Yani devam etmediler."

"BİR KEZ DAHA NE KADAR ŞANSLI OLDUĞUMU HATIRLADIM"

"Törpü Yeliz" karakteriyle tanınan, ekranlardan düşmeyen projeleriyle gündeme gelen Gökçe Bahadır, Perran Kutman'ın açıklamaları sonrası gözyaşlarını tutamadığını belirtti. Gökçe Bahadır, Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Bugün sevgili Perran Kutman, yani bizim deyimimizle Perran annenin röportajını izlediğimde gözyaşlarımı tutamadım ve bir kez daha ne kadar şanslı olduğumu hatırladım. Bu mesleğe onunla adım atmış olmaktan ne kadar mutlu olduğumu onun öğrencisi olmaktan, bugüne kadar mesleğimde özendiğim her anda onun ne kadar etkisi olduğunu tekrar fark ettim. Ve en önemlisi sadece mesleki olarak değil iyilik nedir, ne demektir onu da gördüm. Ne güzel günlermiş dedim. Bugünlerde her şey çok fazla geliyor ve kelimeler duyguları anlatmaya yetmiyor... Ben senden öğrendiğim gibi iyilik peşinde koşuyorum." ifadelerine yer verdi.