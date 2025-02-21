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Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

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Bir dönemin popüler dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları İpek Erdem ve Paşhan Yılmazel yıllar sonra bir araya geldi. Erdem, geçtiğimiz hafta Gökçe Bahadır ile olan buluşmasının ardından bu kez de dizideki büyük aşkı Ortega Sedat karakterine hayat veren Paşhan Yılmazel ile buluştu. İkilinin buluşması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hayat Bilgisi'nde Barbie Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem, geçtiğimiz hafta Gökçe Bahadır ile buluşmasının ardından bu kez de dizideki büyük aşkı Ortega Sedat'a hayat veren Paşhan Yılmazel ile buluştu. İkilinin paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı bir dönemin en sevilen projelerinden biri 'Hayat Bilgisi', günümüzde oyuncularının son halleriyle ara sıra gündeme geliyor.

"HI BARBIE"

Hayat Bilgi'sinde Barbie Gamze'ye hayat veren İpek Erdem ile Törpü Yeliz'e hayat veren Gökçe Bahadır geçtiğimiz hafta bir araya gelmişti. Bahadır, birlikte verdikleri pozu 'Hi Barbie' notuyla paylaşmıştı.

İpek Erdem bu kez de Paşhan Yılmazel de yıllar sonra buluştu. Erdem, tiyatro oyununa gittiği Yılmazel ile fotoğrafını şu sözlerle paylaştı:

"ŞÜKÜR KAVUŞTURANA"

"Sürpriiiiz! Canım Paşhan Yılmazel'in yazdığı, yönettiği ve Tuana Goere ile beraber oynadıkları "Juliet" oyununu izledim. Çok keyifli bir oyundu. Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu Paşoşum! Şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel"

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Nerden baksan 15 yıllık dizidir biraz yıpranmışlar ama güzel diziydi

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