Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nde Barbie Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem, geçtiğimiz hafta Gökçe Bahadır ile buluşmasının ardından bu kez de dizideki büyük aşkı Ortega Sedat'a hayat veren Paşhan Yılmazel ile buluştu. İkilinin paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı bir dönemin en sevilen projelerinden biri 'Hayat Bilgisi', günümüzde oyuncularının son halleriyle ara sıra gündeme geliyor.

"HI BARBIE"

Hayat Bilgi'sinde Barbie Gamze'ye hayat veren İpek Erdem ile Törpü Yeliz'e hayat veren Gökçe Bahadır geçtiğimiz hafta bir araya gelmişti. Bahadır, birlikte verdikleri pozu 'Hi Barbie' notuyla paylaşmıştı.

İpek Erdem bu kez de Paşhan Yılmazel de yıllar sonra buluştu. Erdem, tiyatro oyununa gittiği Yılmazel ile fotoğrafını şu sözlerle paylaştı:

"ŞÜKÜR KAVUŞTURANA"

"Sürpriiiiz! Canım Paşhan Yılmazel'in yazdığı, yönettiği ve Tuana Goere ile beraber oynadıkları "Juliet" oyununu izledim. Çok keyifli bir oyundu. Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu Paşoşum! Şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel"