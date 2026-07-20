Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü" ve "Ufak Tefek Cinayetler" dizileriyle tanınan Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerinden Gökçe Bahadır, 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile İzmir'in Alaçatı beldesinde düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

KIZ BEBEĞİ OLACAK

Ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor. Nazar değmesinden çekindiği için bu mutlu haberi uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahadır'ın, 3,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hayranlarını sevindiren hamilelik haberinin ardından bebeğin cinsiyetinin kız olduğu da belli oldu.

Anne olacağını öğrendiğinde büyük mutluluk yaşayan Gökçe Bahadır'ın, bebeğinin cinsiyetini de öğrendikten sonra hazırlıklara vakit kaybetmeden başladığı ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com