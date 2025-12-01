Gökçe Bahadır kimdir? Gökçe Bahadır kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Son dönem dizilerinde ve popüler yapımlarda izleyiciyi ekrana kilitleyen Gökçe Bahadır, merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında ve hangi şehirde doğdu? Kariyerinde hangi rollerle tanındı, hangi projelerle adını geniş kitlelere duyurdu? Gökçe Bahadır ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadır, Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan yüzlerinden biridir. 1981 yılında İstanbul'da doğan Bahadır, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atmış ve özellikle televizyon dizilerindeki güçlü performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Törpü karakteriyle dikkat çeken sanatçı, Kayıp Şehir dizisindeki rolüyle de ödüllere layık görülmüştür. Yaprak Dökümü, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey ve Kulüp gibi yapımlarda üstlendiği roller, onun oyunculuk yelpazesinin genişliğini ortaya koymaktadır.

GÖKÇE BAHADIR KAÇ YAŞINDA?

9 Kasım 1981 doğumlu olan Gökçe Bahadır, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Uzun yıllardır sahnelerde ve ekranlarda aktif olarak yer alması, onu hem deneyimli hem de güncel projelerde kendine güvenle rol alabilen bir oyuncu hâline getirmiştir.

GÖKÇE BAHADIR NERELİ?

Gökçe Bahadır, Türkiye'nin kültürel açıdan en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul'un sanat ve kültürle iç içe geçmiş ortamı, Bahadır'ın erken yaşta oyunculuk ve sahne sanatlarına yönelmesinde etkili olmuştur.

GÖKÇE BAHADIR'IN KARİYERİ

Gökçe Bahadır, oyunculuk kariyerine tiyatro ve televizyon programlarıyla başlamış, daha sonra diziler ve sinema projelerinde kendini kanıtlamıştır. Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk eğitimi aldıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Öğrencilik yıllarında Fenerbahçe FM'de radyo programı sunan Bahadır, mezuniyet sonrası Best TV'de VJ olarak görev yapmış ve Show TV'de yayımlanan Sinyal programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

Dizi kariyerinde Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi ve Mühürlü Güller gibi yapımlarda bölüm oyunculuğu yaparak deneyim kazanan Bahadır, Hayat Bilgisi dizisindeki Törpü karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Daha sonra Digiturk'te JoJo adlı çocuk programını sunmuş, Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterine hayat vermiştir.

Kayıp Şehir dizisindeki performansıyla öne çıkan Bahadır, bu rolüyle ödüller kazanmıştır. Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül ve Adı Efsane dizilerinde üstlendiği rollerle oyunculuk kariyerini pekiştirmiş, Ufak Tefek Cinayetler'de jinekolog Oya Toksöz karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. 2021 yılında yayınlanan Kulüp dizisinde Matilda karakterini canlandıran Bahadır, ardından Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Avukat Azra rolüyle ekranlara gelmiştir.

Gökçe Bahadır, hem televizyon hem de sinema projelerinde karakterlerine kattığı derinlik ve güçlü performansıyla Türk oyunculuk camiasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.