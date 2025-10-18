Haberler

63. Uluslararası Bursa Festivali'nde Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Sahne Aldı

Güncelleme:
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 63. Uluslararası Bursa Festivali'nde, Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy müzikseverlerle buluştu. Merinos AKKM'de gerçekleşen konserde ikili, Sezen Aksu'nun sevilen parçalarını seslendirdi ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde, Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen festivale, Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Emir Ersoy'un gitar yorumları eşliğinde, pop ve alternatif müzikten seçilen eserlerle sanatseverler keyifli anlar yaşadı.

Gecede sahne alan ikili, Sezen Aksu'nun "İkinci Bahar", "Şinanay", "Vazgeçtim", "Kaybolan Yıllar" ve "Gülmek İçin Yaratılmış" şarkılarını seslendirdi.

Konser sonunda Bahadır ve Ersoy, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat


