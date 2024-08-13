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Gökçe Bahadır, Antalya Altın Portakal Film Festivali jürisine katıldı

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Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri arasına Gökçe Bahadır da eklendi. Bahadır, son dönemdeki başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor.

GÖKÇE BAHADIR DA JÜRİ ÜYESİ

Antalya'da ekim ayında düzenlenecek 'Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyelerine, Gökçe Bahadır da eklendi. Festival komitesinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması jürisinde, son dönemde 'Ömer' ve 'Kulüp' adlı dizilerle adından söz ettiren, oyunculuk kariyerine 2000 yılında başlayan, 'Dedemin İnsanları', 'Bana Masal Anlatma', 'Aşk Uykusu' ve 'Kendi Yolumda' adlı sinema filmlerinin başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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