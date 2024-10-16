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Gökçe Bahadır'ın saçları pasta üflerken alev aldı

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Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü partisinde pastanın mumlarını üflerken korkutan bir kaza meydana geldi

Gökçe Bahadır, eşinin doğum günü kutlamasında mumları üflerken saçlarını yaktı. Büyük bir kazayı ucuz atlatan oyuncu, durumu son anda fark etti.

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, 2022 yılında Emir Ersoy ile evlendi. Mutlu bir evliliği olan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, dün doğum günü kutladı. Eşi Emir Ersoy'un doğum gününü kutlayan Gökçe Bahadır, sosyal medyada oldukça romantik bir paylaşım yaptı.Ünlü oyuncu ve eşi akşam yakın arkadaşlarıyla bir kutlama yaptı.

SAÇLARINI YAKTI

Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü pastasının mumları üflerken saçlarını yaktı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Gökçe Bahadır'ın saçları pasta üflerken alev aldı
Haberler.com / Sevgi Çelik - Magazin

Gökçe Bahadır Doğum Günü Emir Ersoy Magazin 3-sayfa Yaşam Kaza

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Yorumlar (2)

dehide:

Böyle yabancı özentisi şeyler yaparsanız haketmiş olursunuz. Nedir o mum üflemek falan. Ateşle oyun olmaz

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