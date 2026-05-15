Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Gökçe Bahadır, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde eşi Emir Ersoy ile mutlu evliliğiyle dikkat çeken oyuncu hakkında ortaya atılan hamilelik iddiası magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Gökçe Bahadır hamile mi? Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy kimdir? Detaylar...

GÖKÇE BAHADIR HAMİLE Mİ?

Magazin kulislerinde konuşulan son iddiaya göre, 44 yaşındaki oyuncunun hamile olduğu öne sürüldü. Uzun süredir mutlu birliktelikleriyle gündeme gelen Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy çiftinin bebek beklediği iddiası sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

2022 yılında evlenen çiftin kısa süre önce 4’üncü evlilik yıl dönümlerini kutlamasının ardından ortaya çıkan haber, hayranlarını heyecanlandırdı. Akif Yaman’ın özel haberine göre, Gökçe Bahadır’ın hamileliğinin henüz çok başında olduğu iddia edildi.

Ancak söz konusu haber sonrası oyuncudan veya yakın çevresinden resmi bir açıklama gelmedi. Hamilelik iddiası hakkında çiftin sessizliğini koruduğu görüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir Ersoy, çocuk sahibi olma fikrine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Tanrı ne isterse... Kısmet böyle işler. Biz karşı değiliz böyle bir duruma. Hiçbir şeyi sakınmıyoruz. Olursa da sürpriz olmazsa da sürpriz. Olursa çok da güzel bir sürpriz. Allah isteyen herkese nasip etsin.”

Gökçe Bahadır ise katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen “Çocuk ister misiniz?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Daha çok erken bence. Çocuk kısmet işi.”

Çiftin açıklamaları sonrası ortaya çıkan hamilelik iddiası magazin gündeminde dikkat çekmeye devam ediyor.

GÖKÇE BAHADIR'IN EŞİ EMİR ERSOY KİMDİR?

Emir Ersoy, müzik dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. Uzun yıllardır farklı projelerde yer alan Ersoy, özellikle sahne performansları ve müzikal çalışmalarıyla biliniyor.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un yolları, Sezen Aksu’nun proje albümünde birlikte çalışmaları sırasında kesişti. İş arkadaşlığıyla başlayan yakınlık zamanla aşka dönüştü.

Çift, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Daha sonra evlilik kararı alan ikili, 2022 yılında düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

GÖKÇE BAHADIR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Başarılı oyuncu 2026 itibarıyla 44 yaşındadır.

Televizyon kariyerine sunuculuk yaparak başlayan Bahadır, daha sonra oyunculuk alanında önemli projelerde yer aldı. Özellikle dramatik rollerdeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarında rol aldı.

“Hayat Bilgisi”, “Yaprak Dökümü”, “Ufak Tefek Cinayetler” ve birçok başarılı projede ekran karşısına çıkan Gökçe Bahadır, kariyeri boyunca geniş bir hayran kitlesine ulaştı.