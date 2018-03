Gkv'liler Tarafından Düzenlenen Çanakkale Geçilmez Oratoryosu

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında, GKV Özel Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen Çanakkale Geçilmez Oratoryonun sahnelendiği törende, Kınalı Ali Destanı, Şehite Ağıt, ve Çanakkale'den Bir Hikaye drama edilirken, GKV Özel Anaokulu altı yaş öğrencisi Azra Akgül İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programına, Gaziantep Muharip Gaziler Cemiyeti Başkanı Cuma Erdem, Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki'nin yanı sıra, idareci ve davetliler katıldı.

Programının açılış konuşmasını yapan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan Çanakkale zaferinin önemine değinerek, "Bugün, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. Türk'ün tarih sayfalarına altın harflerle "Çanakkale geçilmez", diye yazdırdığı Çanakkale destanı, büyük bir askeri dehanın idaresindeki Mehmetçiğin fedakarlık, metanet ve vatanseverliğinin abidesidir. 103 yıl önce işgalci güçler; Çanakkale önlerinde yüz binlerce şehit verilerek durdurulmuş; Milli şuur ve heyecan, kahramanlıkla birleşmiş ve Çanakkale'yi geçilmez, Türk milletini yenilmez yapmıştır. Şurası açıktır ki, Çanakkale; namus ve şeref savunmasının adıdır. Çanakkale hür ve bağımsız yaşama iradesi ile aydınlık yarınlara duyulan inancın zaferidir. Ülkemizin dört bir yanından kopup gelmiş yüz binlerce vatan evladının, emanetlerine sahip çıkmak uğruna can verdikleri ve bir milletin kaderinin değiştiği yerdir. Çanakkale savaşlarını benzersiz kılan, işgalci devletlerin, dönemin en muazzam savaş gemileri ve binlerce askeriyle boğazı kuşatıp acımasızca saldırması değil, gökten yağmur gibi yağan ateşe göğsünü siper eden aziz Türk askeridir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, metre kareye düşen 6000 mermiyi rağmen düşman askerini sırtına alıp onu düşman mevzisine kadar götürerek, işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçiktir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, cepheye gönderdiği oğluna "ya şehit ol, ya gazi" diyerek, vatanın her bir karış toprağını evladının canından üstün tutan Türk analarıdır. Çanakkale'yi koca bir destana dönüştüren, cephesi biten askerine "süngü tak" emrini vererek "ben size taarruz emretmiyorum! diyen Yarbay Mustafa Kemal'in o ölümsüz sözleridir" dedi.

GKV'li minik Azra duygulandırdı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı kapsamında sahne alan anaokulu altı yaş grubu öğrencisi Azra Akgül, istiklal marşının tamamını seslendirerek izleyenleri duygulandırdı. Yüreğinde hissederek İstiklal Marşı'nın her kıtasına farklı anlamlar kazandıran minik Azra, konuklar tarafından ayakta alkışlandı. GKV Özel Ortaokulu Türkçe Zümresi tarafından hazırlanan programda, öğrenciler Çanakkale Geçilmez Oratoryosunu ustalıkla sahneledi. Oratoryonun ardından "Kınalı Ali Destanı", "Şehite Ağıt" "Çanakkale'den bir hikaye" drama gösterileri ve Zeybek Gösterisi izleyicilerle duygulu anlar yaşattı.

Tören sonunda duygularını dile getiren Gaziantep Muharip Gaziler Cemiyeti Başkanı Cuma Erdem, sahnelenen oratoryo ve diğer etkinliklerin kendilerini derinden etkilediğini ifade ederek, öğrencilere teşekkür etti. Törenin sonunda GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan Muharip Gaziler Cemiyeti Başkanı Cuma Erdem'e ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, günün anısına bir plaket verdi. Etkinliklerin önümüzdeki hafta içerisinde de devam edeceği açıklandı. - GAZİANTEP