Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu Giresun'da önceki akşam yağan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi büyük tahribata yol açtı. İlçeler arası ulaşımı sağlayan pek çok yol sel sularına kapılıp yıkıldı. Çekilen fotoğraflar durumun kötülüğünü gözler önüne serdi.

Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Yağlıdere-Alucra yolu, Ayrım Dereli-Şebinkarahisar yolu, Kovanlık-Aydındere yolu, Tirebolu-Doğankent yolu ile Espiye-Soğukpınar yollarında hasar meydana geldi. Önceki akşam meydana gelen sel felaketinin ardından dün çekilen fotoğraflarda durumun çarpıcılığı ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da yollarda meydana gelen hasarların ardından çalışmaların hemen başlatıldığını belirtip açıklama yaptı.

YAĞLIDERE-ALUCRA YOLUNDA MEYDANA GELEN HASARLAR

Yağlıdere-Alucra yolunun 3 ayrı noktasında ana derenin taşması sonucu yolda kopmalar ve 35'inci kilometrede de heyelan meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi "Söz konusu yol dört ayrı noktadan kapandı. Güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolun açılabilmesi için çalışmalar hemen başlatıldı. Trafiğin tek şeritten verilebilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediliyor. Ayrım-Dereli devlet yolunda ise 12 ve 23'üncü kilometreler arası yoğun olmak üzere muhtelif kesimlerde dere yatağının taşması nedeniyle taş düşmeleri meydana geliyor. Güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolun, gece boyunca yapılan çalışmalar sayesinde sabah saatlerinde trafiğe açıldı. Sel nedeniyle dere kenarında oluşan ve platformu daraltan yırtıklar için dere kenarında istinat duvarları yapılacak."

TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİTTEN VERİLDİ

Açıklamada, Kovanlık-Aydındere yolunda ise 3 ayrı noktada sel nedeniyle yolun trafiğe kapandığı, Karayolları ekiplerince gece boyunca yapılan çalışmalarla yolun bugün 12.00 itibarıyla trafiğe açıldığı belirtildi.

Ulaşıma engel olan kesimlerde temizlik çalışmalarının iş makineleriyle devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Espiye-Soğukpınar yolunda 6 noktada dere yatağının taşması sonucunda yolda kopmalar meydana geldi. Trafik güvenliği nedeniyle kapanan söz konusu yolun belirtilen kesimlerinde, saat 14.00'dan itibaren trafik akışının tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Tirebolu-Doğankent yolunda yan dere ile ana derenin birleşim noktasında yaşanan taşma nedeniyle yolun sel tahribatına maruz kaldığı ve güvenliğin sağlanması amacıyla söz konusu yolun dün gece trafiğe kapatıldığı vurgulandı.

Derenin taşma yaşanan kesiminde kaybolan asker ve operatörü arama çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, bölgeye gerekli makine parkının sevkiyatının yapıldığı belirtildi.

İŞTE GİRESUN'DA İLÇELER ARASI ULAŞIMI SAĞLAYAN YOLLARIN SEL SONRASI DURUMU