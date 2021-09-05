Gine nerede, hangi kıtada bulunuyor? Gine ülkesi haritadaki yeri neresi? Gine nüfusu kaç? Gine müslüman mı?

Son dakika gelen Gine haberlerinden sonra vatandaşlar Gine hangi ülke, Gine nerede bulunuyor, Gine hangi kıtada? gibi soruların cevaplarını merak etti. Gine ya da resmî adı ile Gine Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Peki, Gine ülkesi haritadaki yeri neresi? Gine tarihçesi, ekonomisi nedir? Gine nüfusu kaçtır?

Gine hangi ülke? Gine Afrika kıtasında mı, Asya kıtasında mı, Amerika kıtasında mı, Avrupa kıtasında mı? Gine toplam nüfusu kaçtır? Gine ülkesi ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki, Gine nerede, hangi kıtada bulunuyor? Gine ülkesi haritadaki yeri neresi? Gine nüfusu kaç? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

GİNE NEREDE?

Gine ya da resmî adı ile Gine Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Senegal, Mali, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone ve Gine-Bissau oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Ülkenin başkenti Conakry'dir.

GİNE HANGİ KITADA BULUNUYOR?

Gine, Afrika kıtasında bulunan bir ülkedir. Afrika kıtasının batı bölümünde yer almaktadır.

GİNE HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Ülkenin haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

Gine haritadaki yeri

GİNE NÜFUSU KAÇTIR?

Gine'da son olarak 2014 yılında gerçekleştirilen sayım sonuçlarına göre 10,628,972 nüfus tespit edilmiştir. Bu güncel olarak son resmi sayım konumundadır. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu başkent Conakry'de yaşamaktadır.

Gine genç bir nüfusa sahip olup, 2018 tahmini verilerine göre nüfusun %60,63'ü 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %3,85'i 65 yaş ve üzerindedir.

0-14 yaş: %41.4 (erkek 2,473,486/kadın 2,435,139)

15-24 yaş: %19.23 (erkek 1,145,488/kadın 1,134,103)

25-54 yaş: %30.8 (erkek 1,827,246/kadın 1,824,162)

55-64 yaş: %4.72 (erkek 269,995/kadın 289,164)

65 yaş ve üzeri: %3.85 (erkek 203,754/kadın 252,874)

Şehirde yaşayanların oranı 2019 verilerine göre %36,5 olan ülkede, nüfusun yıllık artış oranı 2018 tahmini verilerine göre %2,75 düzeyindedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

GİNE DİL

Ülkenin Fransa sömürgesi olduğu dönemlerde kullanılmaya başlanan Fransızca bağımsızlık sonrası da resmi dil olarak kabul edilerek kullanılmıştır. Fransızca resmi dil olmasına rağmen nüfusun sadece %15-25 tarafından kullanılmaktadır. Fransızcanın özellikle 1980'li yılların sonlarından itibaren okullarda tek eğitim dili olarak kullanılması ve buna bağlı olarak toplumun Fransızcayı daha sık kullanması sonucu bu dili anadili olarak konuşan nüfusun oranında artış yaşanmıştır. Güncel olarak nüfusun %2'si Fransızcayı anadili olarak ifade etmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda nüfusun %63,2'si Fransızcayı kısmen ya da tamamen konuştuğunu ifade etmiştir. Gine'de nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan Fulbelerin dili olan Fulanice ulusal dil olarak kabul edilmekte ve özellikle de bu etnik grup üyeleri tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Bu dillerin haricinde ülke genelinde konuşulan 40 farklı dil daha mevcut olup, bu diller bölgesel olarak etnik gruplar tarafından kullanılmaktadır.

GİNE DİNİ NEDİR? GİNE MÜSLÜMAN BİR ÜLKE Mİ?

Gine genelinde hakim olan din İslam dinidir. Buna göre nüfusun %85'i islam inancına göre yaşamını sürdürmektedir. İslam topluluğun büyük bir kısmı islamiyeti sünni mezhebine göre yaşamaktadır. Hristiyan dini ülke içerisinde en yaygın ikinci din konumunda olup nüfusun %8'i Hristiyan inancına göre yaşamlarını sürdürmektedir. Bu iki dinin haricinde yerel dinlere inanan %7 dolayında küçük bir topluluk da mevcuttur.

GİNE EKONOMİSİ

Gine ekonomisi 1980'li yılların ortalarına kadar özellikle Ahmed Sékou Touré dönemindeki kötü yönetimin de etkisi ile zarar görmüş bir konumdaydı. Söz konusu dönemde yürütülen politikalar nedeniyle ekonominin altyapısı çökmüş, ülkenin sahip olduğu yer altı ve yer üstü zenginlikler olumlu bir şekilde kullanılamadığı için halk geçim sıkıntısı yaşamıştır. O yıllarda Gine'de bulunan birçok işletme devlete aitti ve devlet kontrolü altında faaliyetlerini sürdürmekteydi. Touré'nin 1984 yılında hayatını kaybetmesi ile birlikte ekonomi alanında farklı adımlar atılmış, piyasa odaklı döviz kuru sistemi kurulmaya çalışılmış ve devlete ait işletmeler ya özelleştirilmiş ya da tamamen kapatılmıştır. Bu olumlu gelişmeler 2000 yılına kadar sürdürülmüş, söz konusu yıldan itibaren hükûmet düşünülen başka reformların ele alınmasını yavaşlatmış ve bastırmış, bunun sonucunda da rüşvet olaylarında artış gözlemlenmiştir. Gine 2014 yılında yayınlanan Yolsuzluk Algılama Endeksi verilerine göre 175 ülke içerisinde 145. olarak, bu alanda alt bölümde yer almıştır.

Tarımsal faaliyetler ülke ekonomisi içerisinde neredeyse hiçbir etki oluşturmamaktadır. Gine'de doğal toprak şartlarının tarımsal faaliyetler için uygun bir konumda olmasına rağmen bu alan pek işlevsel bir konumda bulunmamaktadır. Ülke genelinde çoğu ilkel şartlarla olmak üzere kişisel tüketimi karşılamak adına bu tür faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Toprakları nadasa bırakma Gine'de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülke topraklarının %5'i kadar bir bölümü tarımsal faaliyetler için kullanılmakta olup, burada elde edilen mahsul de kişisel kullanımı bile karşılamakta yetersiz kalabilmektedir. Ülkenin en önemli gıda ürünü olarak pirinç ön plana çıkmasına, 2000'li yılların başlarına kadar üretimin iki katına çıkmasına rağmen Gine tüketimi karşılayabilmek adına pirinç ithal edebilmektedir.