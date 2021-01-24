Gine Körfezinde kaçırılan Türk gemisi Mozart Gemisi nedir, ne tür bir gemidir? Kaç mürettebatı vardır? Mozart Gemisi son durum nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gine Körfezinde kaçırılan Türk gemisi Mozart Gemisi nedir, ne tür bir gemidir? Kaç mürettebatı vardır? Mozart Gemisi son durum nedir?

24.01.2021 00:08 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:24
Gine Körfezinde kaçırılan Türk gemisi Mozart Gemisi nedir, ne tür bir gemidir? Kaç mürettebatı vardır? Mozart Gemisi son durum nedir?

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde Mozart adlı bir Türk konteyner gemisi korsanlar tarafından kaçırıldı. 19 mürettebatı bulunan geminin 15 mürettebatı kaçırılırken 2. Mühendisin saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, Gine Körfezinde kaçırılan Türk gemisi Mozart Gemisi nedir, ne tür bir gemidir? Kaç mürettebatı vardır?

MarineTraffic ve kaçırılan Türk gemisi Mozart Gemisinin son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor! İstanbul merkezli Boden Denizcilik işletmesindeki Liberya bayraklı Mozart isimli Türk konteyner gemisinin, 23 Ocak sabah saatlerinde Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi Sao Tome'nin 100 deniz mili açıklarında seyrettiği sırada korsanların saldırısına uğradığı bildirildi. Korsanların gemiye bindiği ve geminin sürüklendiği açıklandı. Vatandaşlar, Gine Körfezinde kaçırılan Türk gemisi Mozart Gemisi nedir, ne tür bir gemidir? Kaç mürettebatı vardır? Mozart Gemisi son durum nedir? merak ediyor. İşte detayları...

MOZART GEMİSİ NEDİR, NE TÜR BİR GEMİ, NEREYE GİDİYORDU?

Mozart Gemisi, (IMO:9337274) 2007 yılında inşa edilmiş bir gemidir. Mozart, Liberya bayrağı taşıyan bir konteyner gemisidir. Geminini taşıma kapasitesi 2824 TEU ve su çekim gücü ise 8.1 metredir.

MarineTraffic tarafından paylaşılan bilgilere göre: Mozart Gemisi 22 Ocak 202110:13 LT (UTC +1) saatlerinde Lagos NG'den ayrıldı ve 29 Ocak 2021 tarihinde saat 07:00 (UTC +2) saatinde Cape Town'a ulaşması planlanıyordu. Geminin güncel rota bilgileri Marine Traffic'te yer alıyor!

MOZART GEMİSİ SON DURUMU NEDİR?

Korsanlar tarafından kaçırılan geminin 4. kaptanı Furkan Yaren'den alınan son habere göre 15 kişi rehin alındı ve kaçırıldı. 1 Azerbaycan Türkü öldürüldü. Geminin tüm kabloları söküldü! Kaptan Furkan Yaren, tüm kabloları sökülen gemiyi güvenli bir limana götürmeye çalıştığını belirtti!

Denizhaber'in haberine göre; tamamı Türk mürettebattan oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart adlı gemi, Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradı. Türk kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222 metre boyundaki M/V Mozart, Nijerya'nın Lagos limanından aldığı konteynırları Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town limanına götürüyordu. Korsanlar 15 gemiciyi kaçırırken geminin idaresi için 3 kişiyi bıraktı.

Saldırıya uğrayan geminin 4. Kaptan Furkan Yaren ile temas kuruldu. Furkan Yaren 2. Mühendis Farman Ismayılov'un hayatını kaybettiğini ve kendisinin bacağından yaralandığını söyledi. Gemiden 15 kişinin darbedilerek kaçırıldığını açıklayan 4. Kaptan Furkan Yaren, geriye sadece Baş Mühendis Süha Tatlıgül ve yağcının kaldığını söyledi. Ayrıca yağcının vücuduna şarapnel isabet ettiğini de ifade etti. Kaptan Furkan Yaren korsanların Radar, ECDIS gibi seyir cihazlarının kablolarını söktüğünü ve kör bir şekilde seyir yaptıklarını belirtti.

Gine Körfezinde kaçırılan Türk gemisi Mozart Gemisi nedir, ne tür bir gemidir? Kaç mürettebatı vardır? Mozart Gemisi son durum nedir?

MOZART GEMİSİ MÜRETTEBATINDA KİMLER VAR, İSİMLERİ NELER?

Kaptan-Mustafa Kaya

2. Kaptan-Melih Çetin

3. Kaptan-Doğancan Cengil

4. Kaptan-Furkan Yaren

Başmühendis-Süha Tatlıgül

2. Mühendis-Farman Ismayılov

3. Mühendis-Yasin Alper Şeker

Elektroteknik zabiti-Gökhan Buran

Reis-Vedat Aksan

Gemici-Erdi Erman

Gemici-Halil Gülçür

Gemici-Ünsal Dilsiz

Gemici-Adil Alkan

Gemici-İlyas Baş

Fiter-Mesut Meral

Yağcı-Bahadır Yeşilalan

Yağcı-Gökhan Lale

Aşçı-Mustafa Benklioğlu

Stajyer-Hamza Orhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Ali Şansalan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gine Körfezinde kaçırılan Türk gemisi Mozart Gemisi nedir, ne tür bir gemidir? Kaç mürettebatı vardır? Mozart Gemisi son durum nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 00:26:38. #1.15#
title