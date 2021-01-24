Gine Körfezinde kaçırılan Türk gemisi Mozart Gemisi nedir, ne tür bir gemidir? Kaç mürettebatı vardır? Mozart Gemisi son durum nedir?

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde Mozart adlı bir Türk konteyner gemisi korsanlar tarafından kaçırıldı. 19 mürettebatı bulunan geminin 15 mürettebatı kaçırılırken 2. Mühendisin saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, Gine Körfezinde kaçırılan Türk gemisi Mozart Gemisi nedir, ne tür bir gemidir? Kaç mürettebatı vardır?

MarineTraffic ve kaçırılan Türk gemisi Mozart Gemisinin son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor! İstanbul merkezli Boden Denizcilik işletmesindeki Liberya bayraklı Mozart isimli Türk konteyner gemisinin, 23 Ocak sabah saatlerinde Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi Sao Tome'nin 100 deniz mili açıklarında seyrettiği sırada korsanların saldırısına uğradığı bildirildi. Korsanların gemiye bindiği ve geminin sürüklendiği açıklandı. Vatandaşlar, Gine Körfezinde kaçırılan Türk gemisi Mozart Gemisi nedir, ne tür bir gemidir? Kaç mürettebatı vardır? Mozart Gemisi son durum nedir? merak ediyor. İşte detayları...

MOZART GEMİSİ NEDİR, NE TÜR BİR GEMİ, NEREYE GİDİYORDU?

Mozart Gemisi, (IMO:9337274) 2007 yılında inşa edilmiş bir gemidir. Mozart, Liberya bayrağı taşıyan bir konteyner gemisidir. Geminini taşıma kapasitesi 2824 TEU ve su çekim gücü ise 8.1 metredir.

MarineTraffic tarafından paylaşılan bilgilere göre: Mozart Gemisi 22 Ocak 202110:13 LT (UTC +1) saatlerinde Lagos NG'den ayrıldı ve 29 Ocak 2021 tarihinde saat 07:00 (UTC +2) saatinde Cape Town'a ulaşması planlanıyordu. Geminin güncel rota bilgileri Marine Traffic'te yer alıyor!

MOZART GEMİSİ SON DURUMU NEDİR?

Korsanlar tarafından kaçırılan geminin 4. kaptanı Furkan Yaren'den alınan son habere göre 15 kişi rehin alındı ve kaçırıldı. 1 Azerbaycan Türkü öldürüldü. Geminin tüm kabloları söküldü! Kaptan Furkan Yaren, tüm kabloları sökülen gemiyi güvenli bir limana götürmeye çalıştığını belirtti!

Denizhaber'in haberine göre; tamamı Türk mürettebattan oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart adlı gemi, Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradı. Türk kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222 metre boyundaki M/V Mozart, Nijerya'nın Lagos limanından aldığı konteynırları Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town limanına götürüyordu. Korsanlar 15 gemiciyi kaçırırken geminin idaresi için 3 kişiyi bıraktı.

Saldırıya uğrayan geminin 4. Kaptan Furkan Yaren ile temas kuruldu. Furkan Yaren 2. Mühendis Farman Ismayılov'un hayatını kaybettiğini ve kendisinin bacağından yaralandığını söyledi. Gemiden 15 kişinin darbedilerek kaçırıldığını açıklayan 4. Kaptan Furkan Yaren, geriye sadece Baş Mühendis Süha Tatlıgül ve yağcının kaldığını söyledi. Ayrıca yağcının vücuduna şarapnel isabet ettiğini de ifade etti. Kaptan Furkan Yaren korsanların Radar, ECDIS gibi seyir cihazlarının kablolarını söktüğünü ve kör bir şekilde seyir yaptıklarını belirtti.

MOZART GEMİSİ MÜRETTEBATINDA KİMLER VAR, İSİMLERİ NELER?

Kaptan-Mustafa Kaya

2. Kaptan-Melih Çetin

3. Kaptan-Doğancan Cengil

4. Kaptan-Furkan Yaren

Başmühendis-Süha Tatlıgül

2. Mühendis-Farman Ismayılov

3. Mühendis-Yasin Alper Şeker

Elektroteknik zabiti-Gökhan Buran

Reis-Vedat Aksan

Gemici-Erdi Erman

Gemici-Halil Gülçür

Gemici-Ünsal Dilsiz

Gemici-Adil Alkan

Gemici-İlyas Baş

Fiter-Mesut Meral

Yağcı-Bahadır Yeşilalan

Yağcı-Gökhan Lale

Aşçı-Mustafa Benklioğlu

Stajyer-Hamza Orhan