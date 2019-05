Gilead Sciences, Pharmactive İlaç ile yerli üretim anlaşması imzaladı (1) - İSTANBUL

Çok uluslu bilim şirketi Gilead Sciences, en yenilikçi ve hayat kurtaran ilaçlarını Pharmactive İlaç iş birliğinde üretmek için yerli üretim anlaşması imzaladı.

İlaç sektörü 2019 İnovasyon Endeksi'nde dünyada ilk sırada yer alan, ABD merkezli Gilead Sciences, devletin stratejik yerli üretim öncelikleri doğrultusunda en yenilikçi ve hayat kurtaran ilaçlarını Türkiye'de üretmek üzere Pharmactive İlaç ile üretim iş birliğine gitti. Yerel üretime ilişkin anlaşma, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla, Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin ve Pharmactive İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, Dünya Sağlık Örgütü'nce (DSÖ) ilaca erişimin en kritik olduğu hastalıklar olarak tanımlanan Hepatit ve HIV alanlarındaki hayat kurtaran stratejik ilaçlar, bundan böyle Türkiye'de Pharmactive İlaç iş birliğiyle üretilecek.

İlk olarak dünyada yıllık satışının 1 milyar dolara ulaşması beklenen Hepatit B ilacı ile başlayacak olan projenin, dünyada yıllık satışının 8-10 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenen, en son keşfedilen, yenilikçi HIV ilacının üretilmesi ile devam etmesi öngörülüyor.

"3 yıldır üzerinde çalıştığımız yerel üretim yatırımını hayata geçiyoruz"

Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, imza töreninde yaptığı konuşmada, 100 Günlük Eylem Planı'ndaki önemli maddelerden birinin ilaçların yerel üretimi olduğunu belirterek, Gilead Sciences olarak bu konuyu 3 yıl önce politikaları içine aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının stratejik yerelleşme hedefleri doğrultusunda, Pharmactive İlaç ile üretim ve yatırım alanında iş birliği anlaşmasını imzaladıklarını belirten Girgin, söz konusu imzayla birlikte Gilead'ın halen geliştirmekte olduğu diğer yenilikçi ilaçlarının da Türkiye'de üretilmesinin önünün açılacağını belirtti.

Girgin, üretim ve yatırım projesine ilişkin şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, Gilead portföyünde yer alan yenilikçi ve 2021'e kadar patentli Hepatit B ve 2033'e kadar patentli HIV tedavilerinin Türkiye'de üretilmesi için gereken teknoloji transferi faaliyetleri başlıyor. Bu proje ile Türkiye, söz konusu patentli ve yenilikçi Gilead ilaçları için halihazırda üretim yapmakta olan Kanada ve İrlanda'dan sonra dünyadaki üçüncü ülke olacak ve Gilead Sciences Türkiye toplam cirosunun yüzde 70'inden fazlasını yerel olarak üretir duruma gelecek. Yine proje kapsamında önümüzdeki 5 yılda toplam 250 milyon dolarlık ithalatın önünün kesilmesi mümkün görünüyor. Türkiye'de üretim projemizin hayata geçmesinin bir diğer açıdan değeri de, patentli ve dünyada yüksek satış beklentisi olan bu ilaçların gelecek dönemlerde sahip olduğu ihracat potansiyelidir."

"Ölümcül hastalıkların yönetilebilir hastalıklara dönüştürülmesine öncülük ediyoruz"

Şebnem Girgin, Gilead'ın 32 yıl önce AIDS ve diğer çaresi olmayan enfeksiyon hastalıklarına çare bulabilmek amacı ile kurulmuş bir bilim şirketi olduğunu vurguladı.

Gilead olarak vizyonlarının yaşamı tehdit eden hastalıklara en iyi çözümleri geliştirerek bu hastalıkları yeryüzünden silmek olduğunun altını çizen Girgin, "Gilead, bu bağlamda HIV/AIDS, Hepatit B, Hepatit C, hematoloji, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları gibi hastalıkların ölümcül olmaktan çıkıp, yönetilebilir hastalıklara dönüştürülmesi çabalarına öncülük etmiştir. Dünyanın ilk 10 ilaç firması arasında yer alan Gilead dünya çapında yürüttüğü araştırmalara yıllık yaklaşık 5 milyar dolar Ar-Ge kaynağı ayırmakta, tedaviye erişim ve toplumsal eşitsizlikleri yok etmek için dünyada yıllık 400 milyon dolar bağış yapmakta, kısıtlı kaynaklara sahip ülkelerde 12 milyon kişiye HIV tedavisi desteği sağlamaktadır. Türkiye'de 2007 yılında faaliyetlerine başlayan Gilead, 80'in üzerindeki çalışanıyla yaşamı tehdit eden hastalıklara yönelik yenilikçi tedaviler sunmaktadır. Türkiye'de son 5 yılda 6 milyon dolar tutarında Ar-Ge desteği sağlamış, Hayat Bulan Fikirler bilimsel ve sosyal proje destek programı çerçevesinde 46 projeye toplam 700 bin dolar karşılıksız destek vermiştir. Özellikle bugün burada imzalanacak anlaşma sonucu ülkemizde üretim yapılacak olmasından dolayı onurluyuz." ifadelerini kullandı.

Girgin, hayat kurtarmayı odaklarına aldıklarını belirterek, patent süreleri devam eden ve alanlarında geliştirilmiş en yenilikçi tedaviler sayesinde birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınmasına katkı sağlamaktan dolayı onur duyduklarını ifade etti.

Hepatit B'nin Gilead olarak uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları ve etkin tedaviler geliştirdikleri bir alan olduğunu bildiren Girgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün imza altına aldığımız yatırım kararımız ile birlikte ülkemizde üretimine başlanacak olan ilk ilaç, Hepatit B konusunda geliştirmiş olduğumuz en son moleküldür. Gilead'ın yenilikçi ilaç geliştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bir diğer alan olan HIV/AIDS konusu da ülkemizdeki sağlık sistemi içinde etkin bir şekilde yönetilmektedir. 1996 yılında kurulan Ulusal AIDS Komisyonu ve halihazırda geliştirme aşamasında olan Ulusal HIV/AIDS Programı, Bakanlığımızın bu hastalıklara verdiği önemi ve kontrolü için uluslararası standartlarda yürüttüğü çalışmaları vurgulamaktadır. Bu bağlamda ülkemizde üretilecek ikinci Gilead ilacı da HIV alanındaki en son keşfedilen molekülü içeren ilaç olacaktır. Tüm bunlara ek olarak, Dünyadaki eliminasyon çabalarına öncülük ettiğimiz Hepatit C alanında da Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2030 hedeflerine ulaşılmak üzere Bakanlığımız tarafından yürütülen tüm çalışmaları yakından takip ediyor, tarafımıza düşen tüm görevlere de hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

"Halihazırda üretimimizin yarısını çok uluslu şirketler için yapmaktayız"

Pharmactive İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak da 2011 yılında Pharmactive İlaç'ı kurarken, üretim kapasitesinin ve yetkinliğinin yüksek olmasını planladıklarını söyledi.

Fabrikalarının 330 milyon kutuluk kapasitesinin, Türkiye ve Avrupa'nın tamamında hatırı sayılır bir seviyede olduğunu vurgulayan Sancak, Türkiye'de bir yıllık ilaç tüketiminin 2,5 milyar kutu olduğunu bildirdi.

Sancak, Pharmactive olarak yoğun Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Şu an 90 kadar eşdeğer molekül geliştirmiş durumdayız. 45-50 civarındaki molekülü iç pazarda hastalarımızın hizmetine sunmuş durumdayız. Şu anda ülkemizde en çok üretim yapan ilk 5 tesis arasındayız." diye konuştu.

Halihazırda üretimlerinin yarısını çok uluslu şirketler için yaptıklarına dikkati çeken Sancak, Türkiye'nin bugüne kadar oluşturulmuş olan ilaç üretim kültürü ve motivasyonu sayesinde her ilacı üretebilir durumda olduğunu belirterek, biyoteknolojik ilaç üretimi konusunda çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Sancak, Türkiye'nin dünya için ilaç üreten bir üretim üssü haline gelebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dünya için ilaç üreten bir üs haline gelmesi için Pharmactive ailesi olarak üzerimize düşeni yapmaya her zaman devam edeceğiz. Molekül keşfinde son zamanların en çok dikkat çeken başarılarını elde etmiş bilim şirketi Gilead Sciences ile iki yıl önce ilk görüşmeyi yapmıştık. ABD'den gelen Gilead yetkilileri, tesisimizi ziyaretlerinin ardından, 'Türkiye'de böyle bir tesis olabileceğini gelmeden önce bilmiyorduk' şeklinde geri bildirimlerde bulundular. Pharmactive'i, Gilead'ın globaldeki ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerden birisi olarak gördüklerini ifade ettiler. Bu geri bildirimler iş birliğimizin önünün çok açık olduğunu göstermektedir. Gilead ile yapacağımız iş birliği ülkemiz ekonomisine de büyük katkılar sağlayacaktır. Pharmactive ile Gilead Sciences arasındaki bu iş birliğinin sektördeki diğer yabancı yatırımların da önünü açacağına yürekten inanıyorum. İmzalanan iş birliği anlaşması aynı zamanda yabancı yatırımcılara verilen bir güven mesajıdır, bu nedenle de ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Bizler ülkemizin sürdürülebilir sağlığı için adanmışlıkla çalışan güçlü bir ekibiz. Üstümüze düşenin her zaman daha fazlasını da yapmaya hazırız."

"Ar-Ge'ye yıllık 5 milyar dolar ayırıyoruz"

Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, imza töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak Ar-Ge'ye yıllık 5 milyar dolar ayırdıklarını söyledi.

Tedavi erişimi olmayan ülkelere destek programları düzenlediklerini bildiren Girgin, geçen yıl 400 milyon dolar değerinde bir bağış programını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Girgin, Türkiye'de 12 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, Türkiye'de 30 noktada klinik araştırmalarının sürdürdüklerini söyledi.

Yerli üretim konusuna da değinen Girgin, "Türkiye'de üretim yapmak ve kritik ilaçları Türk hastalara sağlarken, yerli ilaçlarla yapmak üzere görüşmelerimizi başlattık. Onayımızı aldık. Hepatit B, Türkiye'de önemli bir sağlık sorunu. Her ne kadar aşılama programlarıyla iyileşmeler sağlandıysa da, tedaviye ihtiyaç devam ediyor. Ürettiğimiz ilk ilacımız Hepatit B alanında dünyada geliştirdiğimiz en son molekül olacak." değerlendirmesinde bulundu.

