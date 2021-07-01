Gıda ambalaj analizi için yerli imkanlarla plastik referans malzemesi ürettiler

Bursa'da, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) desteklenen proje kapsamında üniversite-sanayi iş birliğiyle, ambalajların gıdalarla temas uygunluk analizlerinde kullanılan plastik referans malzemeleri yerli imkanlarla üretildi.

Bursa'da, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) desteklenen proje kapsamında üniversite-sanayi iş birliğiyle, ambalajların gıdalarla temas uygunluk analizlerinde kullanılan plastik referans malzemeleri yerli imkanlarla üretildi.

Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarında, ithal muadilleri ile aynı kalitede ve en az yüzde 50 daha uygun maliyette imal edilen plastik referans filmlerin seri üretimine başlanmasıyla sektöre yıllık 1,5 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Projenin yürütücüsü BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Adnan Fatih Dağdelen, AA muhabirine, gıda ambalajları konusunda uzmanlaştıklarını söyledi.

Gıdalar yüksek kalitede üretilse bile muhafaza ve saklamada ambalajın çok önemli olduğunu belirten Dağdelen, "Ambalajın özelliklerinden biri de gıda ile temasa uygun olması. Bu durum migrasyon analizi diye adlandırılan bir yöntemle kontrol ediliyor." dedi.

Dağdelen, analiz için gereken ürünlerin, yurt dışından ithal edilen pahalı malzemeler olduğunu anlattı.

Migrasyonun birçok katkı malzemesiyle üretildiğini aktaran Dağdelen, şöyle devam etti:

"Gıda ile ambalajlar uzun süre temas ediyor, temasla beraber bu plastiğin içine katılan katkılar veya yan ürünler zamanla gıdaya göç etmeye başlıyor. Uluslararası mevzuatta bu durum sınırlandırılmış. Bu göçün durumunun tespiti için migrasyon analizleri yapıyoruz ve bu analizleri de doğru yapıp yapmadığımızı migrasyon düzeyi belli referans malzemelerle kontrol edebiliyoruz. Gıda ile temas eden malzemelerin yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığında. Ülkemizde düzenli olarak bu analizler yapılıyor. 100'ün üzerinde laboratuvar bir şekilde bu referans malzemeleri kullanıyor."

"İhracat potansiyelini de barındıran bir malzeme grubu"

Kendilerinin de sektöre katkı vermek için referans malzeme üretmeye başladıklarını bildiren Dağdelen, laboratuvarda çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Referans malzeme üretiminde çok karmaşık işlemlerin olmadığını ifade eden Dağdelen, şöyle konuştu:

"Üç yıllık bir proje. TAGEM tarafından açılan yarışmada 200 proje arasından çıktık ve desteği hak ettik. 300 bin liralık bir proje. Sadece bizim geliştirdiğimiz malzemenin dünya genelinde kullanımı 20 milyon doları buluyor. Çok az da üretici var. Bu malzemeler Türkiye'de üretilmiyor. Yurt dışından ithal etmeyeceğiz, biz bunları çeşitlendirdikçe, bu konuda bir marka oldukça üniversitemiz için ihracat potansiyelini de barındıran bir malzeme grubu. Ürettiğimiz filmleri de 2 yıl boyunca analiz edeceğiz."

Projede, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu ve Araştırma Görevlisi Fatma Tuba Pirinç ile proje ortağı kuruluş GDA Laboratuvar Hizmetlerinden Gıda Yüksek Mühendisi Ali Bahadır Çelik ve Kimyager Turgay Arıkaya yardımcı araştırmacı olarak görev alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir