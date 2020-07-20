George Floyd gösterileri: Portland yetkilileri federal güvenlik güçlerinin çekilmesini istiyor
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BBC

George Floyd gösterileri: Portland yetkilileri federal güvenlik güçlerinin çekilmesini istiyor

George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürüldüğü Mayıs ayından bu yana gösterilerin devam ettiği Oregon eyaletindeki Portland'a merkezi hükümetin güvenlik güçleri göndermesi tepki çekiyor.

George Floyd gösterileri: Portland yetkilileri federal güvenlik güçlerinin çekilmesini istiyor
20.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:20

ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland'da Belediye Başkanı bir kez daha göstericilere karşı tacizkar taktikler izlemekle suçladığı askerin ve diğer federal güvenlik görevlilerinin kentten çekilmesini istedi.

CNN televizyonuna konuşan Belediye Başkanı Ted Wheeler "Durumu tırmandırıyorlar" dedi.

Siyah Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'te beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürüldüğü Mayıs ayından bu yana Portland'da geceleri polis şiddetinin protesto edildiği gösteriler yapılıyor.

Federal hükümet Portland'da düzeni sağlamaya çalıştığını söyleyerek İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na bağlı asker ve polis gücü yollamıştı.

Fakat Belediye Başkanı Wheeler dünkü açıklamasında, kentte onlarca belki de yüzlerce asker bulunduğunu ve bunların varlığının daha fazla şiddete yol açtığını söyledi.

Wheeler "Burada istenmiyorlar. Biz asker gönderilmesini istemedik. Gerçek şu ki, gitmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Oregon Valisi Kate Brown da Portland Belediye Başkanı Wheeler gibi düşünüyor.

Vali Brown daha önce yaptığı açıklamada kente merkezden güvenlik gücü gönderilmesini "Donald Trump yönetimince sahnelenen bir siyasi tiyatro" diye nitelemişti.

Brown MSNBC televizyonuna, federal hükümetten geçen Salı günü askerleri çekmesini istediğini söylemiş ve "Zor bir durumu daha da tırmandırıyorsunuz" dediğini aktarmıştı.

Savcı federal hükümeti dava etti

Vali ve Belediye Başkanı'nın bu açıklamalarından önce Oregon eyaleti başsavcısı federal hükümet hakkında, "göstericileri yasa dışı bir şekilde gözaltına almak"tan davacı olmuştu.

Savcı Ellen Rosenblum dava başvurusunda, mahkemeden, federal hükümete bağlı güvenlik kuruluşları olan İç Güvenlik Örgütü'ne, Adalet Bakanlığı'na, Sınır Güvenlik Örgütü'ne ve İçişler Bakanlığı'na bağlı ajanların kentte insanları gözaltına almasını durduracak bir emir çıkarılmasını da istemişti.

Savcı Rosenblum açıklamasında "Bu taktikler son bulmalı" demişti.

Dava dilekçesinde Savcı, federal görevlilerin, göstericilerin Anayasa'nın Birinci Maddesi ile güvence altına alınan toplanma hakkını ihlal ettiğini ve insanları tutuklama emri olmadan toplayıp gözaltına alarak Anayasa'nın Dördüncü ve Beşinci maddelerinde düzenlenen hukuki usullere de uymadığını kaydetti.

Demokratlar soruşturma istedi: Vatandaşlar kaygılı

Bu arada Pazar günü Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına ait denetim organlarını, bu iki bakanlığın protestoculara karşı zor kullanımını meşrulaştırmak için olağanüstü hal yetkilerini kötüye kullanıp kullanmadıklarını soruşturmaya çağırdı.


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Temsilciler Meclisi'ndeki üç komisyonun başkanları tarafında imzalanan başvuruda Portland'dan gelen haberler ve Haziran ayında Washington DC'deki Lafayette meydanındaki göstericilerin dağıtılmasından örnekler verildi.

Demokratlar "Bu acilen çözümlenmesi gereken bir konu. Yurttaşlar hükümetin gizli bir polis gücünü, suçları soruşturmak için değil ama siyasi muarızı olarak gördüğü kişileri korkutmak amacıyla devreye soktuğundan ve bu taktiklerin bütün ülkeye yayılacağından endişe ediyor" dedi.

Portland'da neler oluyor?

Başkan Trump tarafından gönderilen federal güvenlik görevlileri kentte göstericilerin üzerine göz yaşartıcı gaz sıktı.

İçişleri Bakanı Chad Wolf daha önce protestocuları "şiddete başvuran bir güruh" diye nitelemişti.

Pazar günü geç saatlerde göstericilerin, federal mahkemenin çevresine bir kaç saat önce yerleştirilen tel örgüleri söktükleri görüldü.

Oregon'daki Federal Adalet Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamada tel örgülerin protestocular ile güvenlik görevlileri arasındaki gerilimi yumuşatmak için konduğu söylenerek, sökülmemesi çağrısı yapıldı.

Portland Polis Birliği binası da öfkeli göstericilerin hedefi oldu ve ateşe verildi.

Geçen hafta göstericiler ile iki hafta önce merkezi hükümet tarafından kente gönderilen federal güvenlik görevlileri arasındaki gerilim tırmanmaya başladı.


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Oregon Kamu Yayıncılığı kurumu tarafından yer verilen bir haberde, görgü tanıklarının kamuflaj giysileri içinde, sivil araçlar içinde gezen federal güvenlik görevlilerinin hiç bir açıklama yapmadan insanları sokaktan arabaya çekip uzaklaştıklarına dair detaylı ifadeleri de yer aldı.

Yayın kuruluşu, gösterici Mark Pettibone'un 15 Temmuz günü nasıl içinde çelik yelekli insanlar dolu bir minibüsün içine atıldığını anlattığı tanıklığına da yer verdi.

Pettibone daha sonra federal mehkeme binasında bir hücreye konduğunu, kendisine burada haklarının okunduğunu anlatıyor. Soruları cevaplamayı reddeden Pettibone daha sonra kayıt bile tutulmadan serbest bırakılmış.

Oregon Kamu Yayıncılığı kurumuna göre federal görevliler gözaltına aldıklarından en az 13 kişiyi hakim önüne çıkardılar.

Trump yönetimi ne diyor?

Başkan Trump Pazar günü attığı bir tweette federal hükümetin izlediği politikayı savundu.

"Biz Portland'ı incitmeye değil, ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eyalet liderliği aylardır anarşistleri, kışkırtıcıları kontrol edemiyor" dedi.

Trump geçen hafta bir başka mesajında Portland'daki güvenlik görevlilerinin "çok iyi bir şi çıkardığını" söylemişti.

"Portlan tamamen kontrolden çıkmıştı. Görevliler gitti ve şimdi tahmin ediyorum bir sürü insanı içeri attılar. Olayları bayağı bastırdık" diye sürdürdü.

Perşembe günü kente giden İçişleri Bakanı Chad Wolf da kent yetkililerini düzeni sağlayamamakla suçlamış ve Portland'ın 47 gündür kuşatma altında olduğunu söylemişti.

Chad Wolf arrived in the city on Thursday and defended the agents against the assembled "anarchists".

BBC
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