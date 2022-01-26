Dehşet evi! Kayınpeder gelinini başından vurarak öldürdü, kadının kocası da gözaltında

Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana gelen olayda; Galip Gülistan (70), gelini Safura Gülistan'ı (38) tartışmanın ardından başına ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Galip Gülistan polise giderek teslim oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÇOCUK ÖKSÜZ KALDI

Olayın gerçekleştiği daireye gelen polis ekipleri, Safura Gülistan'ın başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde evde bir adet silah ve boş kovanlar olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 2 çocuk annesi Safura Gülistan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KOCASI DA GÖZALTINDA

Polis kadının kocası Abdurrahman Gülistan'ı(40) da gözaltına aldı. Galip Gülistan polise verdiği ilk ifadede cinayeti aile içi yaşanan tartışma sonrası işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan haberi alır almaz olay yerine gelen Safura Gülistan'ın yakınlarının sinir krizi geçirdikleri görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri