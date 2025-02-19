Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibarıyla kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

MALTEPE'DE TRAFİK KİLİTLENDİ

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

KAR KÜREME ARACI DA YOLDA KALDI

Yolu açmak için gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.