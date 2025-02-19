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Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı

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İstanbul Maltepe'de yoğun kar yağışı etkili oldu. İBB'ye ait küreme aracı yoğun kar yağışı sonrası çalışma yapmak üzere ilerlediği cadde üzerinde yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibarıyla kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı

MALTEPE'DE TRAFİK KİLİTLENDİ

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı

KAR KÜREME ARACI DA YOLDA KALDI

Yolu açmak için gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı

Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Genel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

yine cuvalladın balon başkan

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