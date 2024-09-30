Lübnan'dan Kaçışlar Devam Ediyor

İsrail'in hedefindeki Lübnan'dan kaçış sürüyor

İSTANBUL - İsrail'in saldırılarının ardından Beyrut'ta bulunan Lübnan vatandaşlarının ülkeden kaçışları sürüyor. Beyrut'tan İstanbul Havalimanı'na gelen yaklaşan 150 kişi, buradan diğer ülkelerdeki yakınlarının yanına gidiyor.

İsrail'in Gazze'nin ardından Lübnan'a yönelik düzenlendiği saldırıların ardından ülkeden kaçış sürüyor. Bazı havayolları şirketleri Lübnan'a uçuşlarını askıya alırken, saldırılar nedeniyle orada yaşayanlar ülkeyi terk ediyor. Beyrut'tan kalkan Ortadoğu Havayollarına ait uçak saat 14.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Beyrut'tan gelen 150 kişi; ABD, Kanada ve diğer ülkelerdeki yakınlarının yanına gidecek.

"Lübnan'daki durum oldukça kötü"

Lübnan'daki durum oldukça kötü olduğunu söyleyen kişi, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde Beyrut'ta çok fazla bombalama oldu. Başkent'te ciddi yıkım var. İnsanlar çok korkuyor. Ülkemiz için uluslararası yardıma ve duaya ihtiyacımız var" dedi.

Bölgenin çok riskli olduğunu söyleyen bir yolcu ise, "Bu yüzden biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Daha sonra Lübnan'a geri döneceğiz. Emekliyim ve İstanbul'da yaşayan kardeşimi görmeye geldim. Beyrut'taki ailem güvende değil. Durum problemli. Orada yaşamayız" diye konuştu.

"Beyrut'u da hedef almaya başladılar"

Çok korkuttuklarını ve bu yüzden Beyrut'tan ayrıldıklarını söyleyen başka bir yolcu ise "Sadece Bekaa gibi ülkenin güneyini değil Beyrut'u da hedef almaya başladılar. Oldukça korkucu ve ayrılmak zorunda kaldık. Dönüp dönmeyeceğimizi bilmiyorum duruma göre karar vereceğiz. Birkaç hafta ya da bir ay sonra duruma göre karar vereceğiz. Karar vermek için çok erken. Durum oldukça kötü" dedi.

Lübnan'da gazeteci olduğunu söyleyen başka bir kişi ise, Lübnan'daki durum yüzünden İstanbul'a geldin. son günlerde herkesin bildiği gibi durum iyi değil. Stres altında yaşamak istemiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Tüm bunlardan sonra İstanbul'a gelip bir süre kalmayı tercih ettim. Neler olacağını göreceğiz. Yakın zamanda Lübnan'a dönmeyi umuyorum. Neler olacağını bilmiyoruz ama iyi olmasını dileyebiliriz. Umarım durum yeniden istikrara kavuşur Lübnan'ın her yerindeki Lübnan ordusu güvende olur. Umarım eskisi gibi yaşamımıza devam ederiz" diye konuştu.