Balıkesir'de mağarada yaşayan 'İskender Aga' hayatını kaybetti

Balıkesir'de "İskender Aga" olarak bilinen İskender Gündüz, hayatını kaybetti. Kendisine erzak getiren bir vatandaş tarafından cenazesi bulunan İskender Gündüz'ün 80 yaşına yakın olduğu iddia edildi.

İhlas Haber Ajansı'nın yıllar önce bir kaç kez dağda ziyaret ettiği İskender Gündüz, düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

İSKENDER GÜNDÜZ EFSANESİ

Akyar kırsal mahallesinin çevre köylerinde İskender Gündüz'ün yaşam sırları esrarını koruyor. Geçmişi ile ilgili hiçbir zaman bilgi vermeyen İskender Gündüz için çevrede yaşayan köylüler değişik rivayetlerde bulunuyorlar. Civar köylerde yaşayan vatandaşlar İskender Gündüz'ün İzmir Karşıyaka Koleji'nden mezun olduğunu, üniversitede İngilizce ve Fransızca bölümünü bitirdiğini ve 2 dili birden konuştuğunu ileri sürüyorlar.

"SENİ HAMAMA GÖTÜRELİM" TEKLİFİNİ "BANYODAN SONRA ÜŞÜRÜM" DİYEREK REDDETMİŞTİ

Geçmişiyle ilgili vatandaşlar ayrıca İskender Gündüz'ün uzun yıllar Belçika'da babası, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığını, annesinin ölümünden kendisini sorumlu tutarak köyündeki dağa yerleştiğini belirtiyorlar. Vatandaşların berber getirmesine rağmen tıraş olmayı reddeden, banyo yapıp rahatlamasını isteyenlerin "Hamama götürelim" teklifini ise "Banyodan sonra üşürüm" diyerek istemeyen İskender Gündüz, bir dönem tüm Türkiye'nin de dikkatini çekmişti.

Hayatını kaybeden İskender Gündüz, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bağlı Akyar köyüne defnedildi.