Bakan Güler: "Hedefimiz Hava Kuvvetlerimizi dünyanın en kuvvetli hava ve uzay güçlerinden biri haline getirmektir"

"(Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin) Alınan fesih kararının hayata geçirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Hedefimiz, Hava Kuvvetlerimizi her alandaki imkan ve kabiliyetlerini artırarak dünyanın en kuvvetli hava ve uzay güçlerinden biri haline getirmektir. Bu yöndeki çalışmalarımız, bundan sonra da artan bir ivmeyle sürdürülecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında görev yapan Mehmetçiklere hitap etti. Burada askerlerin bayramını tebrik eden Bakan Güler, Kurban Bayramı'nın bu ilk gününde Kütahya Hava Er Tugay Komutanlığı'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanlarıyla birlikte bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bayramların dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı duygularının daha da pekiştiği manevi değerlerin en üst seviyede yaşandığı özel anlar olduğunu kaydeden Güler, "Tarih boyunca asil milletimiz milli ve manevi değerlerimizden aldığı güçle kederde ve kıvançta iyi günde ve kötü günde birbirine kenetlenmiş, ayrılmaz bir bütün olmuştur. Bu değerlerimiz bugün de ülkemizin her köşesinde yaşayan her bir ferdimizin ortak paydasıdır" diye konuştu.

"Alınan fesih kararının vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz"

Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak vatanın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için büyük bir sorumlulukla çalıştıklarını söyleyerek, "Yakın zamandaki en önemli gündem konularımızdan biri olan Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefimiz de bu çerçevede kritik bir eşiktir. Şanlı tarihimiz boyunca nasıl ki her koşulda yüksek bir dayanışma içerisinde olup olumsuz durumları bertaraf ettiysek bugün de bölgemizde planları olanların hesaplarını bir ve beraber olarak bozmaktayız. Özellikle ifade etmek isterim ki, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engin devlet tecrübemizle atılan tarihi adımlar ve yürüttüğümüz sürecin başarıyla tamamlanması, ülkemizin güvenliğini ve milletimizin ebedi kardeşliğini de perçinleyecek, ortak geleceğimize güçlü adımlarla ilerleyişimiz hızlanacaktır. Bu yüzden alınan fesih kararının vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bu noktada ilgili kurumlarımızla birlikte koordineli, temkinli ve akılcı bir yaklaşımla süreci yönetmek için çalışmalarımızı hassas bir şekilde sürdürmekteyiz" açıklamasında bulundu.

Terörle mücadelede elde edilen başarıda ve ülkenin terörsüz bir geleceğe yürümesinde en büyük payın şehitler ve gaziler ile ailelerinde olduğunu aktaran Güler, onların verdikleri mücadele ile ülkenin bölünmez bütünlüğünün muhafaza edildiğini dile getirerek, silah ve şiddetle bir yere varılamayacağının gösterildiğine dikkati çekti.

"Hedefimiz Hava Kuvvetlerimizi her alandaki imkan ve kabiliyetlerini artırarak dünyanın en kuvvetli hava ve uzay güçlerinden biri haline getirmektir"

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudutları en etkin tedbirlerle korumakta, olduğunu, terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiğini, Mavi ve Gök Vatanın hak ve menfaatlerinin muhafazasına yönelik faaliyetlerini de başarıyla sürdürdüğünü dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu faaliyetlerinin yanı sıra başta Kıbrıs olmak üzere pek çok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin güvenlik, barış ve istikrarına müstesna katkılar sunmakta, uluslararası güvenlik mimarisini güçlendirmektedir. Kahraman ordumuz bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak bugüne kadarki en büyük ve en geniş katılımlı tatbikatları da gerçekleştirmektedir. Köklü mazisi, yetenekli personeli ve üstün donanımı ile Hava Kuvvetlerimiz de üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirerek milletimizin gururu olmaktadır. Hedefimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir!" sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerimizi her alandaki imkan ve kabiliyetlerini artırarak dünyanın en kuvvetli hava ve uzay güçlerinden biri haline getirmektir. Bu yöndeki çalışmalarımız, bundan sonra da artan bir ivmeyle sürdürülecektir."

"Savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda güçlü olmak zorundayız"

Yakın coğrafya başta olmak üzere dünya genelinde küresel aktörler arasında yaşanan gerginlikler, nüfuz mücadeleleri ve çatışmaların artarak devam ettiğini aktaran Güler,

"Bu kritik dönemde ülkemizin bulunduğu stratejik coğrafya dikkate alındığında başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda güçlü olmak zorundayız. Bunun bilinciyle Bakanlık olarak kahraman ordumuzu hem personel niteliği hem de teknolojik donanım açısından en üst düzeyde güçlendirmeye gayret ediyoruz. Şu bir gerçektir ki askerlik, tarih boyunca asil milletimizin ruhunda ve gönlünde müstesna bir yere sahip olmuş, Türk milleti, ordu millet olarak adlandırılmıştır. Geçmişten bugüne, nesilden nesile intikal eden ve vatanımızın güvenliğinin sağlanmasında hayati bir role sahip olan bu kutsal vatan görevinde sıra şimdi siz evlatlarımıza gelmiştir. Siz kıymetli Mehmetçiklerimiz bu şanlı ocakta alacağınız eğitimleri müteakip vatani görevinizi yapmak için birliklerinize gönderileceksiniz" şeklinde konuştu.

"Gücünü Türk milletinin sevgisinden alan kahraman ordumuz güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edecek"

Güler, yurt içinde ve sınır ötesinde, havada, karada ve denizde görev yapan mensupları tebrik ederek, "Gücünü, bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan kahraman ordumuz Cumhuriyetimizin ikinci asrına ulaştığımız bu kutlu süreçte daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde üzerine düşen vazifeleri yerine getirmek için çalışmalarını artan bir şevk ve gayretle sürdürecektir. Bu kapsamda sizlere de hem askerlik görevleriniz hem de sonraki hayatınızda önemli sorumluluklar düştüğünü özellikle vurgulamak istiyor, her birinize üstün başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.