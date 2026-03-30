Piyasaya sunulmaya hazır 306 kilo at Silivri'de ele geçirildi

Silivri'de jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen etlerin piyasa değerinin 150 bin lira olduğu belirtildi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde satışa sunulmak üzere hazırlanan yüklü miktarda at etinin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri baskında yüzlerce kilo eti ele geçirirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri, Beyciler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda satışa hazır halde bulunan at etleri tespit edildi.

306 KİLO AT ETİ

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 306 kilo at eti ele geçirilirken, ürünlerin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Durmuş S., Nedim B. ve İbrahim A. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, yarın adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.

Elif Yeşil
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

Otel odasında yarı çıplak yakalanan CHP'li isimle ilgili karar
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı

12 yıl sonra yakalanıp Türkiye'ye getirilen hainle ilgili yeni gelişme
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
Putin'in sağ kolundan korkutan kehanet: Nükleer savaş kaçınılmaz

Sağ kolundan korkutan kehanet: Nükleer savaş kaçınılmaz
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
CHP'den Özkan Yalım kararı

CHP'den 'Özkan Yalım' kararı
İran'dan Lübnan'a diplomatik rest: Büyükelçi görevine devam edecek

İran, Büyükelçisini çekmedi: Lübnan sonraki adımı atarsa savaş çıkar