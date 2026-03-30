Hakan Çalhanoğlu'ndan olay sözler: Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'BEN HİÇBİR RAKİBİ KÜÇÜMSEMEM'

Rakiplerini küçümsemediklerini ifade eden Hakan Çalhanoğlu, "Herkesin bakışı farklıdır. Ben hiçbir rakibi küçümsemem. Inter olarak Bodo Glimt'e elendik. Başkanın bakış açısı farklıdır. Dünya Kupası'na bir maç kaldı. Kalite değil, kim daha çok kalbini ortaya koyarsa, o kazanacak. Biz bunun farkındayız ve hazırız. Kosova ile ilk maçımızı hatırlıyorum, ben de vardım. Çok güçlüler ve iyi oyuncuları var. Takdir etmek gerekiyor. Hocaları da iyi.' dedi.

'ARNAVUTÇA KELİMELER BİLİYORUM AMA SÖYLEMEYEYİM'

Sözlerine devam eden kaptan, 'Vedat Muriqi'yi tanıyorum. Como da oynayan oyuncu var. Arnavutça kelimeler biliyorum ama söylemeyeyim. Yakın arkadaşlarım var, ben bir kelime söylemeyeyim. Kosova'nın çok fazla tehlikeli oyuncusu var. Asllani var. Vedat kale önünde ve duran toplarda çok iyi. Juventus'ta Kenan ile oynayan oyuncuları çok iyi. Hepsini tek tek saymayayım, ayıp olur. Hepsi iyi ve kaliteli." ifadelerini kullandı.

"BİZ ONLARLA BÜYÜDÜK VE HAYAL KURDUK"

Baskıyı hissettiklerini ancak Dünya Kupası'na katılmak istediklerini ifade eden yıldız isim, "Küçüklükten beri hayal ettiğimiz bir şey Dünya Kupası... 2002'de ağabeylerimiz başardı, biz onlarla büyük ve hayal kurduk. Şimdi maça ben çıkacağım ve son bir maç kaldı. Önceliğimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve milletimizi gururlandırmak. Hocamız ile 2,5 yılda ileriye çok önemli adımlar attık. Avrupa Şampiyonası güzel geçti. Takımda hava çok iyi. Çok motiveyiz. Baskıyı da hissediyoruz." sözlerini sarf etti.

"ONLARLA ABD'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Eski milli futbolculara çağrı yapan Hakan Çalhanoğlu, "Kaptan olarak tek hedefim ve isteğim 2002'de oynamış olan abilerimi aramızda görmek istiyorum. Tugay abi, Yıldıray abi, Alpay abi, İlhan abi, Bülent abi... Onlarla Amerika'ya gitmek istiyorum. Biz bir olursak daha iyi bir tablo ortaya çıkar diye düşünüyorum. İnşallah sesim duyulursa onları aramızda görmek istiyorum. Çünkü bizim onların tecrübesine ihtiyacımız var. Güzel bir tablo olur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"BİZİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Bazı kesimlerin kendilerini kışkırtmaya çalıştıklarını açıklayan Hakan, "Takımın motivasyonu yerinde. Bazen bizi kışkırtmaya çalışıyorlar oluyor ama hiçbir zaman öyle olmadı. Bizim şu an tek amacımız Dünya Kupası'na gitmek. Zaten birbirimize sevgiyle yaklaşıyoruz. Bizi kopartmaya çalışanlar bunu hiçbir zaman başaramayacaklar." yorumunda bulundu.

"KARİYER MAÇIM"

Hakan Çalhanoğlu son olarak, "Kariyer maçıma çıkacağım. Milli Takımı seçtiğimde bu hayalleri kurmuştum. Tırnaklarımızla kazıyarak geldik, kimse bize bunu hediye etmedi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ben de inşallah başarırım, inşallah ülke olarak başarırız. Bunu ülke olarak hak ettik. Bu takım hak etti. İnşallah başaracağız." değerlendirmesini yaptı.